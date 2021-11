Το All New Renault Kangoo Van κερδίζει τον τίτλο του International Van of the year για το 2022

Το All new Renault Kangoo Van κέρδισε τον τίτλο του ‘International Van of the Year 2022’, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους ψήφους από την επιτροπή των 24 εκλεκτόρων, Ευρωπαίων δημοσιογράφων του καταξιωμένου θεσμού.

Το σύγχρονο και καινοτόμο Van της Renault, ψηφίστηκε ως το καλύτερο LCV ανάμεσα σε 14 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Χάρη στην πλευρική του πόρτα, που ονομάζεται ‘Open Sesame by Renault’, η οποία εξασφαλίζει κορυφαίο άνοιγμα πλάτους 1,45 μέτρου, το All new Kangoo Van ενσωματώνει μοναδικές καινοτομίες, ενώ αποδεικνύεται ευφυές και χρηστικό.

Το All new Kangoo Van κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Renault στη Maubeuge της Γαλλίας, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις αριστοτεχνικές μεθόδους παραγωγής του.

Στα πλαίσια της έκθεσης επαγγελματικών αυτοκινήτων Solutrans, στη Lyon της Γαλλίας, ο κ. Jarlath Sweeney, Πρόεδρος της επιτροπής του IVOTY, απένειμε στον κ. Mark Sutcliffe, SVP, LCV Business Unit, του Renault Groupe, το βραβείο του International Van of the Year για το 2022, για το All new Renault Kangoo Van.

Η πανευρωπαϊκή επιτροπή, αποτελούμενη από 24 κορυφαίους δημοσιογράφους, εξειδικευμένους στα επαγγελματικά και βιομηχανικά οχήματα, κατέταξε το νέο Van της Renault στην πρώτη θέση, μπροστά από άλλα 14 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, 11 διαφορετικών εταιρειών, που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους μήνες.

Για την κριτική επιτροπή του IVOTY, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης για το Διεθνές Βραβείο Van of the Year, είναι η συμβολή του εκάστοτε νέου μοντέλου στην αποδοτικότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα, στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Αυτή είναι η 4η φορά που ένα επαγγελματικό όχημα της Renault κερδίζει το βραβείο IVOTY, με το Renault Master να έχει κερδίσει τον τίτλο το 1998, το Renault Trafic το 2002 και το ηλεκτρικό Renault Kangoo Z.E. το 2012.

Mark Sutcliffe, SVP, LCV Business Unit, Renault Group

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κριτική επιτροπή που απένειμε στο All new Renault Kangoo Van τον τίτλο του ‘International Van of the Year 2022’. To σημαντικό αυτό βραβείο, μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους καθώς επιβραβεύει τις προσπάθειές μας για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός van με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και με μοναδικές καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί για να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των επαγγελματιών. Αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό βραβείο αποτελεί την πιο πρόσφατη αναγνώριση των 120 χρόνων καινοτομίας και τεχνογνωσίας της Renault, στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων."

ALL NEW RENAULT KANGOO VAN, ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ VAN

Το All new Renault Kangoo Van απευθύνεται στους επαγγελματίες που έχουν υψηλές απαιτήσεις και θέλουν ένα όχημα που να είναι «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα τους, διαθέτοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Το All new Kangoo Van, με την αθλητική σιλουέτα και το δυναμικό στυλ, προσφέρει:

Μοναδική ευκολία φόρτωσης χάρη στην εκπληκτική καινοτομία ‘Open Sesame by Renault’. Με την απουσία μεσαίας κολώνας, το μοντέλο διαθέτει το μεγαλύτερο πλευρικό άνοιγμα στην αγορά, προσφέροντας πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης, μέσω της δεξιάς συρόμενης πόρτας που φτάνει σε πλάτος το 1,45 μ. Διαθέτει επίσης και το σύστημα ‘Easy Inside Rack’, ένα συρόμενο ράφι στήριξης για την ασφαλή μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους εσωτερικά στην οροφή, για ιδανική εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου φόρτωσης.

Χωρητικότητα φόρτωσης έως 3,9 μ3, μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 600-800 κιλών και ελκτική ικανότητα 1.500 κιλών.

Μοντέρνο, ποιοτικό και εργονομικό εσωτερικό με βελτιωμένη θερμομόνωση και ηχομόνωση, αποθηκευτικούς χώρους 60 λίτρων και προαιρετικά καθίσματα για έως και τρεις ενήλικες στο χώρο επιβατών. Με την αναδίπλωση της πλάτης του μεσαίου καθίσματος, η καμπίνα μπορεί να μετατραπεί σε κινητό γραφείο.

Σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης, χάρη στο νέο σύστημα πολυμέσων Renault EASY LINK, με οθόνη 8 ιντσών, έξυπνη βάση στήριξης smartphone, επαγωγική φόρτιση 15W, hands-free κάρτα-κλειδί της Renault για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση, καθώς και δύο θύρες USB και δύο ρευματολήπτες 12V.

12 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) τελευταίας γενιάς, που περιλαμβάνουν: Σύστημα υποβοήθησης της ορατότητας προς τα πίσω, ενεργό σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, σύστημα αποτροπής ταλάντωσης ρυμουλκούμενου, καθώς και σύστημα υποβοήθησης κίνησης σε αυτοκινητόδρομο και σε μποτιλιάρισμα, που συνδυάζει τη λειτουργία του προσαρμοζόμενου Cruise Control, με το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας.

Ευρεία γκάμα οικονομικών και αποδοτικών κινητήρων βενζίνης και diesel: 1.3 TCe, 1.5 Blue dCi, που συνδυάζονται είτε με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, ή με 7άρι αυτόματο διπλού συμπλέκτη (EDC), καθώς και δύο εκδόσεις κινητήρων Ecoleader, που επιτυγχάνουν μέση κατανάλωση 4,8 λτ./100χλμ. (diesel) και 6,1 λτ./100χλμ. (βενζίνη).

To 100% ηλεκτρικό Renault Kangoo Van E-TECH θα είναι διαθέσιμο μέσα στο 2022, ενώ η μακριά έκδοση (Maxi) του νέου μοντέλου προγραμματίζεται για αργότερα.

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ MAUBEUGE, ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Από το 1997, το εργοστάσιο της Renault στην πόλη Maubeuge της βόρειας Γαλλίας, είναι το κέντρο παραγωγής του Kangoo. Εκμοντερνίζοντας τη διαδικασία παραγωγής, με αφορμή την άφιξη του All new Kangoo Van, η Renault επένδυσε 450 εκατομμύρια ευρώ που το μεταμόρφωσαν κυριολεκτικά. Το εργοστάσιο εφοδιάστηκε, επίσης, με μία νέα μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών, ώστε να προετοιμαστεί για την έλευση του νέου ηλεκτρικού Kangoo Van E-TECH.

RENAULT KANGOO, ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ SUCCESS STORY

Από το λανσάρισμά του το 1997, η Renault έχει κατασκευάσει 4,3 εκατομμύρια Kangoo παγκοσμίως, τόσο σε επιβατικές όσο και σε επαγγελματικές εκδόσεις, που απλώνονται σε 3 γενιές μοντέλων.