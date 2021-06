Το «αγγλικό πεπρωμένο» του Φεντερίκο Κιέζα «έσωσε» το αήττητο - ρεκόρ της Ιταλίας

Μεγάλωσε γνωρίζοντας ότι οι συγκρίσεις θα τον ακολουθούν. Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ο Φεντερίκο Κιέζα σκόραρε το νικητήριο γκολ της Γιουβέντους στον τελικό Κυπέλλου Ιταλίας κόντρα στην Αταλάντα, δεν έγινε ακριβώς «ήρωας». Καθώς όλοι επισήμαναν πως «ο Μπουφόν κατέκτησε το τρόπαιο με συμπαίκτη τον 23χρονο επιθετικό, ενώ το είχε κατακτήσει και πλάι στον πατέρα του, Ενρίκο Κιέζα, στην Πάρμα!». Ο υιός Κιέζα είχε πάντως τους τρόπους του να ξεχωρίζει και να μην είναι απλώς «ο γιος του μπαμπά του».

Το γκολ που πέτυχε το βράδυ του Σαββάτου (27/6) στην παράταση της νίκης της «Σκουάντρα Ατζούρα» επί της Αυστρίας, για τους «16» του Euro 2020, άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης, αλλά τον έφερε και πάλι σε αναφορά στο πλάι του πατέρα του. Ο Ενρίκο Κιέζα είχε σκοράρει κι εκείνος το 1996 σε Euro, στην Αγγλία. Ο κανακάρης του το κατάφερε 25 χρόνια αργότερα, στο «Ουέμπλεϊ». Η Αγγλία, πάντως, ήταν για τον μικρό κάτι σαν σημείο αναφοράς των εφηβικών χρόνων του.

1996 Euros: Enrico Chiesa scores for Italy in England.



2020 Euros: Federico Chiesa scores for Italy in England.



🤯#ITA pic.twitter.com/Y29s7O4urk