Το Ecofin άνοιξε το δρόμο για τα 30 δισ. ευρώ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης - 7 δισ. ως το τέλος του έτους

Το πρώτο αλλά πιο κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έγινε σήμερα στο Ecofin, καθώς οι υπουργοί Οικονομικών άναψαν το πράσινο φως για την υλοποίησή του σχεδίου μαζί με άλλα 11 εθνικά σχέδια. Είναι πλέον στο χέρι της Ελλάδας να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα 30 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και δάνεια μέσα στα επόμενα χρόνια, εκ των οποίων τα πρώτα επτά δισ. ευρώ θα αποδεσμευτούν μέχρι το τέλος του έτους.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έκανε λόγο για σημαντική ημέρα για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση επιτρέπει στην κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή το συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο “Ελλάδα 2.0”. Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού:

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, για την Ευρώπη και την Ελλάδα Στη συνεδρίαση του Ecofin, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα και από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθέτησαν τα πρώτα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που υποβλήθηκαν από 12 κράτη-μέλη. Μεταξύ των Σχεδίων που εγκρίθηκαν, περιλαμβάνεται και το Σχέδιο της Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής, πολύμηνης και συστηματικής δουλειάς που κατέβαλε η Κυβέρνηση, προκειμένου να καταθέσει ένα ώριμο και φιλόδοξο Σχέδιο και να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη βέλτιστη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πόροι, οι οποίοι συνολικά ανέρχονται στα 30,5 δισ. ευρώ για τη χώρα μας, εκ των οποίων τα πρώτα 4 δισ. ευρώ αναμένεται, πλέον, μετά τη σημερινή απόφαση, να εκταμιευθούν έως το τέλος Ιουλίου. Ενώ, το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων έως το τέλος του έτους προβλέπεται να φθάσει τα 7,5 δισ. ευρώ.

Η σημερινή απόφαση του Ecofin και η επικείμενη έναρξη των εκταμιεύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μας επιτρέπει, πλέον, να θέσουμε σε εφαρμογή το συνεκτικό και ρεαλιστικό Σχέδιό μας, “Ελλάδα 2.0”.

Σχέδιο εγχώριας ιδιοκτησίας, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό, επενδυτικό και οικονομικό πρόσημο, που θα οδηγήσει στην επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Σχέδιο που θα λειτουργήσει και ως μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας μας και αλλαγής του οικονομικού υποδείγματος της χώρας προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο.

Έτσι, όλοι μαζί – Κράτος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις – θα καταστήσουμε την οικονομία μας πιο βιώσιμη και τη χώρα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή».

The ECOFIN Council adopted the Greek Recovery and Resilience Plan. A Plan that aspires to facilitate a paradigm shift in the Greek economy and institutions, combining economic efficiency with social inclusion and justice. pic.twitter.com/0DIhCDRiwk