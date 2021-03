Την Πέμπτη η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Μπάιντεν

Την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα έχει την Πέμπτη, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η επικοινωνία εκτός από συμβολικής σημασίας, καθώς θα γίνει ανήμερα της εθνικής επετείου, είναι και ουσίας, καθώς θα αφορά τα πολλά ζητήματα που απασχολούν τις δυο χώρες, επιβεβαιώνοντας τις στενές μεταξύ τους σχέσεις και τη διάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να στρέψει το βλέμμα της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η επικοινωνία θα γίνει μερικά 24ωρα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο αμερικανικό αεροπλανόφορο Αιζενχάουερ και ενώ στις 8 Απριλίου αναμένεται να επισκεφθείθ το αμερικανικό Πεντάγωνο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωσταντίνος Φλώρος.

Νωρίτερα, αιχμές κατά της Άγκυρας άφησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, που συμμετείχε στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και ο οποίος είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Αμερικανός ομόλογός του Άντονι Μπλίνκεν.

Να σημειωθεί ότι σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναφέρει: «Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον @POTUS (Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν) στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Έχω καλέσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να συμμετάσχει στη συνάντησή μας για να μοιραστεί τις απόψεις του σχετικά με τη μελλοντική μας συνεργασία. Ώρα να ανοικοδομήσουμε τη διατλαντική μας συμμαχία».

