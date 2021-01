Την παραγγελία επιπλέον εμβολίων συζητά η Κομισιόν με τις Pfizer/Biontech

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά με τις Pfizer/Biontech τη δυνατότητα παραγγελίας επιπλέον δόσεων εμβολίων κατά της της Covid-19, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η Κομισιόν ελέγχει εάν υπάρχει τρόπος να προστεθούν επιπλέον δόσεις σε αυτές για τις οποίες έχουμε ήδη συμφωνήσει» ανέφερε ένας εκπρόσωπος.

Yπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη παραγγείλει 300 εκατομμύρια εμβόλια από τις εταιρείες, στην προσπάθεια της να εμβολιάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, όπως ανέφερε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!