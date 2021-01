Την καθαίρεση του Τραμπ ζητά ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία

Ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη σημερινή Γερουσία, κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο και τον αντιπρόεδρο Μαικ Πενς να εξετάσουν την επίκληση της 25ης τροπολογίας του Συντάγματος για την απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία.

Ο Σούμερ, ο οποίος θα γίνει ο επόμενος επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία μετά τη νίκη των δυο Δημοκρατικών υποψήφιων στην Τζόρτζια, αναφέρει στην ανακοίνωση του

«Αυτό που συνέβη χθες στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ήταν μια εξέγερση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο. Αυτός ο πρόεδρος δεν πρέπει να έχει κανένα αξίωμα για καμιά άλλη μέρα. Καλώ το Υπουργικό Συμβούλιο να εξετάσει την ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας, αλλιώς το Κογκρέσο μπορεί να κινήσει διαδικασία αποπομπής του».

