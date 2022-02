Τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι - Φον ντερ Λάιεν

Τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν είχε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο της επικοινωνίας τέθηκαν οι νέες κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία.

Νωρίτερα, ο Β. Ζελένσκι συνομίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα.

«Μίλησα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα για την υπάρχουσα κατάσταση ασφάλειας. Συμφωνήσαμε σε περαιτέρω βήματα για να αντιμετωπίσουμε τον εισβολέα. Αντιπολεμικός συνασπισμός σε δράση!», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Β. Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε στον Βρετανό πρωθυπουργό ότι οι επόμενες 24 ώρες είναι κρίσιμες για την Ουκρανία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο κ. Τζόνσον από την πλευρά του ανέφερε ότι το Λονδίνο και οι σύμμαχοί του θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να φθάσει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

