Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Σολτς για την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε για τη βελτίωση της άμυνας της χώρας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.



«Είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Όλαφ Σολτς», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

«Συζητήθηκε η ενίσχυση της αμυντικής υποστήριξης και η διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Έθεσε το ζήτημα της συμμόρφωσης της Ρωσίας με τους διεθνείς κανόνες μεταχείρισης αιχμαλώτων πολέμου. Τόνισε τη σημασία των αποφάσεων για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τους τελευταίους μήνες, η γερμανική κυβέρνηση και ο Σολτς δέχθηκαν πιέσεις από την Ουκρανία και τους πολιτικούς στο εσωτερικό επειδή κατηγορήθηκαν πως δεν έκαναν αρκετά για να βοηθήσουν την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική εισβολή.



Had a phone conversation with @OlafScholz. Discussed enhancing defense support for 🇺🇦 & ensuring global food security. Raised the issue of RF's compliance with international rules of treatment of war prisoners. Stressed the importance of decisions on the integration of 🇺🇦 in 🇪🇺.