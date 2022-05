Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Κίνας

Μακρά και εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας στην Αθήνα και υπό το φως της 50ης επετείου από σύναψη διπλωματικών σχέσεων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Economic, trade & cultural relations, and the situation in #Ukraine, also on the agenda. I thanked FM Wang Yi for 🇨🇳's stance on #Greece's sovereignty & territorial integrity, as well as for its principled stance on the #Cyprus issue within #UNSC. (2/2)