Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του Ν. Χριστοδουλίδη

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν το Κυπριακό και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

