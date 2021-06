Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ -Χριστοδουλίδη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης είχε επικαιροποιημένη συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, συζητώντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό πρόβλημα, με ειδικότερη έμφαση στην Αμμόχωστο και την Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου, ανταλλάσσοντας ακόμη απόψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας», αναφέρεται σε ανάρτηση του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

☎️ Foreign Minister @Christodulides had timely conversation with Russian counterpart Sergey #Lavrov, discussing latest developments in relation to #Cyprob, with particular emphasis on #Famagusta & #UNFICYP, exchanging also views on issues pertaining to 🇨🇾-🇷🇺 #bilateral relations.