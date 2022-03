Τηλεφωνική επικοινωνία Κουλέμπα - Τσαβούσογλου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν απόψε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενόψει της έναρξης, αύριο, του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών γνωστοποίησε τη συνομιλία με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ευχαριστεί την Τουρκία για τη μεσολάβησή της και εκφράζει την ελπίδα οι συνομιλίες να φέρουν αποτελέσματα για την Ουκρανία και την ασφάλειά της.

Όπως αναφέρει ο Κουλέμπα: «Είχα τηλεφωνική επαφή με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ευχαριστώ την Τουρκία για τη διοργάνωση του επόμενου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ελπίζω ότι υπό την ηγεσία της τουρκικής μεσολάβησης αυτές οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν αποτελέσματα που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ειρήνης στην Ουκρανία και την ασφάλειά μας».

Call with FM @MevlutCavusoglu. Grateful to Turkey for hosting the next round of peace talks between Ukraine and Russia. I hope that under Turkish mediation leadership these negotiations will bring results serving the interests of peace in Ukraine and our security.