Τηλεφωνικές επικοινωνίες Ν. Δένδια με τον Αιγύπτιο και Κύπριο ΥΠΕΞ

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι και τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις των υπουργείων Εξωτερικών στο Τwitter.

