Τηλεδιάσκεψη Αρκουμανέα-Τσιόδρα με τον Τζέφρι Πάιατ

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Αμερικανού Πρέσβη κ. Τζέφρι Πάιατ, του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα, του αντιπροέδρου κ. Γιώργου Παναγιωτακόπουλου και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα πραγματοποιήθηκε σήμερα στον ΕΟΔΥ.

Σκοπός της διάσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση του Αμερικάνου Πρέσβη για τις ενέργειες του ΕΟΔΥ αναφορικά με την πανδημία. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση εκατέρωθεν για την μελλοντική συνεργασία του αμερικανικού κέντρου λοιμώξεων (CDC) καθώς και για την κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναφέρεται πως: «Ο Πρέσβης κ. Πάιατ εκθείασε τη χώρα μας για την στρατηγική της απέναντι στην πανδημία και συγκεκριμένα για το σημαντικό επιστημονικό και επιχειρησιακό έργο του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας. Η συζήτηση εκτός από την αντιμετώπιση της πανδημίας έθιξε και θέματα πολιτικής της υγείας και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στον τουρισμό αντίστοιχα.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί την απαρχή για μια εις βάθος και ουσιαστική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το CDC για την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών για τη Δημόσια Υγεία».

Fantastic discussion w EODY's @arkouman, VP Panagiotakopoulos & @STsiodras as we build closer ties btwn @eody_gr, @CDCgov & @NIH. Beating COVID19 & strengthening global health security w our Allies is America's #1 priority. Greece’s science driven approach has lessons for us all. pic.twitter.com/pbuREzmI8L