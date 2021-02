Τι κρύβει το σκοτεινό δάσος των μηδενικών χρηματιστηριακών προμηθειών

Με το φαινόμενο των Millennial ή Y Generation επενδυτών, που το τελευταίο διάστημα δίνει έναν εντελώς διαφορετικό τόνο στα χρηματιστήρια, έχουν γραφεί πολλά. Ειδικά στο Liberal Markets, που αναλύει και ερμηνεύει κάθε πτυχή των γεγονότων που διαδραματίζονται στις χρηματιστηριακές αγορές, λίγο - πολύ όλοι οι αρθρογράφοι, έχουμε καλύψει εξαντλητικά, τόσο τα χαρακτηριστικά, όσο και τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου πάνω στο σύστημα και τους δυνητικούς κινδύνους, που πιθανά να επιφέρει.

Η επενδυτική γενιά των millennials, έχει μια σημαντική εξοικείωση με τον ψηφιακό κόσμο και μια βαθιά πίστη στις άυλες αξίες, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η έννοια της προσδοκίας να είναι πιο σημαντική από τη έννοια της αξίας, στον τρόπο σκέψης των μελών της.

Επομένως, τα επενδυτικά τους κριτήρια είναι διαφορετικά, δίχως όμως αυτά να μπορούν να μεταβάλουν τον κλασσικό ψυχολογικό επενδυτικό κύκλο, τον οποίο ακολουθούν όλοι οι επενδυτές, σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Κάτι που είχαμε αναλύσει στο άρθρο με τίτλο: «Όπλα μαζικών χρηματιστηριακών καταστροφών»,

Πέρα από τη διαφορετική επενδυτική φιλοσοφία, η γενιά των millennials έχει δυο νέα εργαλεία. Το ένα είναι αυτό των “social media”, δηλαδή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook, to Reddit, το Instagram, το Messenger, το Twitter, το TikTok, το YouTube, το Discord και άλλα, που λειτουργούν ως άτυπες επενδυτικές κοινότητες ταχύτατης ενημέρωσης και υψηλής διαδραστικότητας. Επίκαιρο παράδειγμα η κοινότητα «r/wallstreetbets», που αριθμεί πάνω από 8,4 εκατομμύρια μέλη. Είχαμε αναφερθεί σχετικά στο άρθρο με τίτλο: «Ο νέος ρόλος των social media στα χρηματιστήρια»

Το δεύτερο εργαλείο, που έχουν οι millennials στα χέρια τους, είναι αυτό των χρηματιστηριακών συναλλαγών μηδενικού κόστους. Δηλαδή οι millennials, χρησιμοποιούν κατά κόρον, διαδικτυακές πλατφόρμες χρηματιστηριακών συναλλαγών ή apps, οι οποίες δεν χρεώνουν προμήθειες. Μια τέτοιου είδους πλατφόρμα είναι για παράδειγμα η Robinhood που ενεπλάκη έντονα στην ανοδική έκρηξη της GME. Στην Robinhood, είχαμε αναφερθεί σε ανύποπτο χρόνο, λόγω της αναμενόμενης εισαγωγής της μέσω ΙΡΟ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο άρθρο, με τίτλο «Ο Ρομπέν των Δασών, εισβάλει στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»,

Το να «παίζεις» στο Χρηματιστήριο, στα Παράγωγα, στο Forex και στα Εμπορεύματα, χωρίς προμήθειες και χωρίς να αναγκάζεσαι να υπολογίζεις τα έξοδα των αγορών και των πωλήσεων, ώστε να γνωρίζεις από ποια τιμή και πάνω, η κίνηση σου είναι κερδοφόρα, αποτελούσε για χρόνια όνειρο θερινής χρηματιστηριακής νύχτας.

H αμερικανική έκφραση «there is no such thing as a free lunch», καθώς και ο παραπλήσιος τίτλος: «There's No Such Thing as a Free Lunch» του βιβλίου του Milton Freedman, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα, μας αναγκάζει να διερωτηθούμε, πως είναι δυνατόν μια τόσο σημαντική υπηρεσία να παρέχεται δωρεάν και να αναζητήσουμε από που μπορεί να κερδίζει η πλατφόρμα ή η χρηματιστηριακή εταιρεία, που προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της. Διότι, δεν είναι ένας κοινωφελής οργανισμός προώθησης της επενδυτικής ιδέας.

O βασικός λόγος που οι περισσότερες διαδικτυακές χρηματιστηριακές εταιρείες στις ΗΠΑ, προσφέρουν μηδενικές προμήθειες, είναι ότι επιθυμούν να αυξήσουν το πελατολόγιο τους και συνεπακόλουθα τα κεφάλαια που έχουν κοντά τους.

Τα κεφάλαια αυτά, δηλαδή τα πιστωτικά υπόλοιπα που αφήνουν οι επενδυτές στο λογαριασμό τους, τα δανείζουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες στους επενδυτές, που επιθυμούν να κινηθούν με margin. Δηλαδή, να κινηθούν πέραν των χρηματικών δυνατοτήτων, που τους παρέχει το χαρτοφυλάκιο τους. Τα έσοδα από αυτόν τον δανεισμό, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματιστηριακών προσόδων. Όταν μάλιστα το margin, προσφέρεται σε αδαείς επενδυτές, αποτελεί το σίγουρο δρόμο προς τη καταστροφή.

Ένας άλλος τρόπος για να αποκομίζουν κέρδη οι χρηματιστηριακές, είναι οι τιμές που προσφέρουν στους αντισυμβαλλόμενους. Συχνά, οι τιμές που βλέπουν οι επενδυτές στην οθόνη των συναλλαγών τους, διαφέρουν κατά κάποια cents, από την πραγματική τιμή που προσφέρεται ή ζητείται στην πραγματική αγορά. Για τους πιο μυημένους, αυτό είναι το λεγόμενο «bid-ask spread». Από τη διαφορά ανάμεσα στις τιμές που προσφέρουν στους πελάτες τους και στις πραγματικές τιμές των χρηματιστηρίων, προκύπτουν σημαντικά έσοδα για τις χρηματιστηριακές εταιρίες

Ένας άλλος τρόπος για να έχουν κέρδη οι πλατφόρμες χρηματιστηριακών συναλλαγών, είναι η εσωτερική διευθέτηση των χρηματιστηριακών πράξεων, εντός της «λίμνης» των εντολών που μπαίνουν στο σύστημα. Αυτό σημαίνει, ότι μέρος των εντολών δεν αντικρίζεται στην πραγματική αγορά, αλλά εκτελείται, εντός της πλατφόρμας, με αντισυμβαλλόμενους τους ίδιους τους πελάτες της χρηματιστηριακής.

Ένας άλλος τρόπος, είναι όταν η ίδια η χρηματιστηριακή εταιρεία αποφασίζει να είναι η ίδια αντισυμβαλλόμενη, απέναντι στους πελάτες της. Έτσι όταν ένας πελάτης θέλει να αγοράσει μια μετοχή ή ένα ζεύγος συναλλάγματος, του το πουλάει η ίδια η χρηματιστηριακή. Η οποία γνωρίζει με χειρουργική ακρίβεια, τον τρόπο συμπεριφοράς του κάθε πελάτη της, με βάση την ανάλυση των στοιχείων που έχει στη διάθεση της. Η επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων λέει, ότι σε μια σειρά προϊόντων, ο πελάτης κατά 90% μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα θα χάσει το κεφάλαιο του, οπότε η διαδικτυακή πλατφόρμα ακολουθώντας ειδικά προγράμματα υπολογισμού ρίσκου, βγαίνει κατά 90% κερδισμένη.

Αρκετές χρηματιστηριακές εταιρείες μηδενικών προμηθειών «μεταπωλούν» τις εντολές των πελατών τους, το λεγόμενο «retail order flow» σε άλλες μεγαλύτερες χρηματιστηριακές. Με αυτόν τον τρόπο οι μεγάλες χρηματιστηριακές συλλέγοντας στοιχεία από τις εντολές, που έχουν ήδη περαστεί στις διαδικτυακές πλατφόρμες, αποκτούν μια εικόνα για το βάθος της αγοράς, αφού βλέπουν τη σειρά των εντολών ανά μετοχή και πράττουν αναλόγως. Διότι μπορούν να υπολογίσουν από τον όγκο των εντολών, την κατεύθυνση της πορείας μιας μετοχής και κάνουν “front running”. Δηλαδή περνούν πρώτα τις δικές τους εντολές στο σύστημα μέσω των περίφημων HFT (high frequency traders), δηλαδή των συστημάτων συναλλαγών υψηλών ταχυτήτων.

Είναι φανερό ότι το 0%, στις χρηματιστηριακές προμήθειες φαντάζει ιδιαίτερα δελεαστικό. Όμως πίσω από αυτό κρύβεται, μια σειρά από παράλληλες απώλειες για τους επενδυτές. Ειδικά γι’ αυτούς, που ασχολούνται με το βραχυπρόθεσμο trading. Οι πελάτες της προμήθειας του 0%, μετατρέπονται οι ίδιοι σε «προμήθεια».

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.