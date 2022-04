Τη Δευτέρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συνεχιστούν οι συνομιλίες Ρωσίας με Ουκρανία - Βομβαρδισμοί στην Οδησσό

Την Δευτέρα θα επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στους Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές, μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε γνωστό σήμερα με τον επικεφαλής των Ρώσων διαπραγματευτών Βλαντίμιρ Μεντίσνκι, να επαινεί την «πιο ρεαλιστική» θέση του Κιέβου, το οποίο είναι έτοιμο, υπό προϋποθέσεις, να δεχθεί ένα καθεστώς ουδετερότητας για την Ουκρανία, πράγμα που ζητάει η Μόσχα.

«Η ουκρανική πλευρά υιοθέτησε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε ζητήματα που συνδέονται με το καθεστώς ουδετερότητας και την αποπυρηνικοποίηση της Ουκρανίας», έγραψε ο Μεντίνσκι στο Telegram, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο ένα πλαίσιο συμφωνίας για να υποβληθεί στους προέδρους των δύο χωρών.

Ο επικεφαλής των ουκρανών διαπραγματευτών Νταβίντ Αραχάμια υποστήριξε χθες, Σάββατο, πως η Μόσχα έχει αποδεχθεί «προφορικά» όλες τις ουκρανικές θέσεις, «εκτός σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Κριμαίας».

«Έχω μια αντίρρηση. Στην πραγματικότητα (...), όλες αυτές οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που ζητάει η Ρωσία από το 2014», αντέδρασε ο Μεντίνσκι διευκρινίζοντας ότι πρόκειται κυρίως για το καθεστώς ουδετερότητας και αποπυρηνικοποιημένου κράτους της Ουκρανίας και για τη μη ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της.

Αν ο Νταβίντ Αραχάμια «χαρακτηρίζει όλο αυτό ουκρανική θέση, ας τον αφήσουμε να το κάνει», πρόσθεσε ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Αν και ο Αραχάμια άφησε χθες να εννοηθεί πως οι συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έχουν προχωρήσει σημαντικά, ο Μεντίνσκι διαβεβαίωσε σήμερα πως «δεν συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία».

«Οι ουκρανοί διπλωματικοί και στρατιωτικοί 'ειδικοί' καθυστερούν πολύ να επιβεβαιώσουν ακόμη και τις συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί σε πολιτικό επίπεδο», υποστήριξε.

Η Μόσχα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά ουκρανικών προτάσεων με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας. Το Κίεβο προτείνει την ουδετερότητα της Ουκρανίας και τη μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ, με την προϋπόθεση ότι την ασφάλειά της έναντι της Ρωσίας θα εγγυηθούν άλλες χώρες.

Προτείνει επίσης διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος του καθεστώτος του ουκρανικού Ντονμπάς και της Κριμαίας.

Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν πρώτη πρόοδος στην αρχή της εβδομάδας από τον Μεντίνσκι, έγιναν στη διάρκεια άμεσων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Εκρήξεις στην Οδησσό

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατέστρεψαν σήμερα ένα διυλιστήριο πετρελαίου και τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων κοντά στην Οδησσό. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από την Ουκρανία για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων της κοντά στο Μικολάιβ, μετέδωσε το Reuters.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι εκρήξεις, που συγκλόνισαν σήμερα το πρωί την Οδησσό, δεν προκάλεσαν θύματα. Πρόκειται για μια επίθεση με ρουκέτες που δεν προκάλεσε θύματα, ανέφερε σε ανακοίνωση ένας αξιωματικός της νότιας περιφερειακής διοίκησης, ο Βλαντισλάβ Ναζάροφ.

A strong fire in Odessa after rocket attacks on an oil depot. pic.twitter.com/xK6r9F0ALZ