Σύνοδος Κορυφής: Τι αναφέρει το προσχέδιο συμπερασμάτων για Μεσόγειο, Κυπριακό και Τουρκία

Την ετοιμότητά της να «εμπλακεί με την Τουρκία με έναν σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε μία σειρά από πεδία κοινού ενδιαφέροντος, υπό την αιρεσιμότητα που διατυπώθηκε τον Μάρτιο (στη Σύνοδο Κορυφής) και σε προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» σημειώνει ξανά η ΕΕ.

Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «λυπάται που η άτυπη συνάντηση στη Γενεύη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ δεν άνοιξε το δρόμο για επίσημες διαπραγματεύσεις» για την επίλυση του Κυπριακού. «Η Ε.Ε. θα συνεχίσει να παίζει έναν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της διαδικασίας», αναφέρεται επιπλέον.

Γίνεται επιπλέον αναφορά στην έναρξη των εργασιών σε τεχνικό επίπεδο «προς τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας» και ανακαλείται η ανάγκη αντιμετώπισης των «υφιστάμενων δυσκολιών στην εφαρμογή της (που αφορούν μεταξύ άλλων τη μη εφαρμογή της από την πλευρά της Άγκυρας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία).

Γίνεται αναφορά επίσης στην προεργασία που βρίσκεται εν εξελίξει για τους διαλόγους υψηλού επιπέδου σε θέματα όπως η δημόσια υγεία, το κλίμα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιφερειακά ζητήματα.

Σε ότι αφορά το κράτος Δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, χαρακτηρίζονται «ζωτική ανησυχία» και σημειώνεται ότι ο διάλογος επ’ αυτών των θεμάτων «παραμένει ακέραιο κομμάτι της σχέσης Ε.Ε.-Τουρκίας».

Εντός αγκυλών, πάντως, βρίσκεται η παράγραφος που αφορά στη συνέχεια της χρηματοδότηση προς την Τουρκία για το μεταναστευτικό (που σημαίνει ότι εκκρεμεί ακόμα η συμφωνία επί της διατύπωσης).

Όπως σημειώνεται στη συγκεκριμένη παράγραφο: «Σχετικά με την κατάσταση των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Σύρων προσφύγων και των κοινοτήτων φιλοξενίας στην Τουρκία, την Ιορδανία και το Λίβανο και τάσσεται υπέρ της ταχείας υιοθέτησής της».

EU summit draft communique on Turkey. Some encouraging words, but little in terms of substance: pic.twitter.com/tfBWiAbhkk