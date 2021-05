Λευκορωσία: Θρίλερ στον αέρα σε πτήση από Αθήνα προς Λιθουανία με αντιφρονούντα δημοσιογράφο

Πηγή φωτ: Twitter

Οι αρχές της Λευκορωσίας φέρονται να υποχρέωσαν σε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Αθήνα προς Λιθουανία, με πρόσχημα τρομοκρατικό κίνδυνο, με στόχο να συλλάβουν αντιφρονούντα δημοσιογράφο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες.

Σημειώνεται πως η πτήση της Ryanair (FR 4978), που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών στις 12.48 μμ με προορισμό το Βίλνιους, την ώρα που κινούνταν βόρεια φέρεται να υποχρεώθηκε να κατευθυνθεί νοτιοανατολικά ώστε να προσγειωθεί στο Μινσκ.

Σκοπός των αρχών της Λευκορωσίας ήταν η σύλληψη του Λευκορώσου επιβάτη δημοσιογράφου, Ραμάν Προτασέβιτς, ιδρυτή του ενημερωτικού δικτύου στο Ίντερνετ με την ονομασία NEXTA.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Raman Pratasevich is a Belarusian journalist and @belamova editor. He actively covered the events of the 2020 election campaign and the subsequent protests. Belarusian security forces started several criminal cases against him, the KGB put him on the terrorist list. pic.twitter.com/merNVeHegV — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

By the @nexta_tv Mig-29 fighter jet was used to "lead" the RyanAir aircraft to Minsk's airport. Reasons for such actions? Lukashenka's media report the plane was landed because of the conflict between a crew member and a passenger. Before that, they told there was a bomb. pic.twitter.com/zJlPbQzCdn — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο δημοσιογράφος Ραμάν Προτασέβιτς που έχει πρωτοστατήσει στην κάλυψη των γεγονότων του περασμένου έτους – την ευρείας κλίμακας εκλογική απάτη την οποία φέρεται να ενορχήστρωσε το καθεστώς Λουκασένκο τον περασμένο Αύγουστο και την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων που ακολούθησαν – αντιμετωπίζει κατηγορίες που συνεπάγονται το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

Το tweet του flight radar 24 δείχνει την απότομη αλλαγή πορείας του αεροσκάφους λίγο πριν εξέλθει του λευκορωσικού εναέριου χώρου.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch



According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μετέδωσε το ΝΕΧΤΑ ανέφεραν ότι στο αεροσκάφος είχαν επιβιβαστεί από την Αθήνα πράκτορες της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, της διαδόχου δηλαδή της KGB, οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν αεροπειρατεία καθώς όταν το αεροσκάφος μπήκε στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας ήρθαν στα χέρια με το πλήρωμα και τελικά το υποχρέωσαν σε στροφή προς Μινσκ. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι λίγο πριν βγει το αεροπλάνο από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και μπει σε αυτόν της Λιθουανίας, λευκορωσικά πολεμικά αεροσκάφη τύπου MIG το υποχρέωσαν να κατευθυνθεί προς Μινσκ.