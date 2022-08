Θερμή υποδοχή Δένδια από τον Κροάτη υπουργό Εξωτερικών

Θερμή υποδοχή από τον υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο ετήσιο συνέδριο πρέσβεων, γενικών προξένων και στρατιωτικών ακολούθων της Κροατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, συζήτησαν για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, αξιοποιώντας τη δυναμική των τελευταίων ετών, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

