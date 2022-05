Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν: «Θα βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τους σημερινούς Βυζαντινούς»

Τις εμπρηστικές δηλώσεις με στόχο την Ελλάδα συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μιλώντας στη φιέστα που διοργανώθηκε για την 569η επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, καταφέρθηκε, για μια ακόμα φορά, κατά της χώρας μας, χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει.

«Όπως οι πρόγονοί μας έθαψαν το Βυζάντιο, ας ελπίσουμε ότι σήμερα χτίζοντας το όραμά μας για το 2053 καταφέρουμε και εμείς να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τους σημερινούς Βυζαντινούς που στήνουν ίντριγκες εναντίον μας», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά την τελετή δενδροφύτευσης στο παλιό αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό πάρκο, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Μιλώντας από μια μεγάλη εξέδρα και έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του Εμινέ, τον πρόεδρο της Βουλής και τον ακροδεξιό εταίρο του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, Γενίτσαρους και άνδρες ντυμένους με στολές του οθωμανικού στρατού, κάλεσε το ενθουσιώδες ακροατήριο να είναι έτοιμο. «Δείξατε ότι είστε έτοιμοι για την Κωνσταντινούπολη, αν θέλει ο Θεός, σε αυτόν τον δρόμο θα βαδίσουμε και προς το 2023», είπε, απευθυνόμενος στους 560.000, που όπως σχολίασε επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία, συγκεντρώθηκαν για να τον ακούσουν.

Σημειώνεται ότι δημόσιοι υπάλληλοι, μαθητές, μέλη του κυβερνώντος κόμματος από κάθε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης μεταφέρθηκαν με κάθε είδους μεταφορικό μέσο ή έφτασαν από μόνοι του καθώς όλα τα μέσα συγκοινωνίας ήταν σήμερα δωρεάν.

Κάνοντας εκτενή αναφορά στην Άλωση της Πόλης και στον Μωάμεθ τον Πορθητή, ο οποίος όπως σχολίασε, «έχει ιδιαίτερη θέση στις καρδιές μας», σημείωσε πως «ο Σουλτάνος Μωάμεθ έθαψε τα όνειρα του Βυζαντίου και πραγματοποίησε τα όνειρα των Μουσουλμάνων για 7 αιώνες. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είναι η σφραγίδα του πολιτισμού μας σε αυτή τη γεωγραφία».

Ενώ υπογράμμισε πως ο Πορθητής «δεν πήρε μόνο την Κωνσταντινούπολη. Κατέκτησε τη Σερβία, τον Μοριά, την Αθήνα, την Μολδοβλαχία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Αλβανία. Είναι και ο Πορθητής των νησιών του Αιγαίου και της Μεσογείου για να έχουν λόγο οι Οθωμανοί εκεί».

Όπως υποστήριξε, σε όλες τις καταστροφές η Τουρκία προσπαθεί «να πει σταματήστε». «Λέμε στοπ στη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράκ, τη Μεσόγειο και το Αιγαίο», ενώ για τον πόλεμο στην Ουκρανία είπε πως «λέμε στοπ στην Κριμαία».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να πολεμάει κατά των τρομοκρατών στη βόρεια Συρία μέχρι να τους ξεριζώσουμε», υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

