Τέξας: Πυροβολισμοί με τουλάχιστον τρεις νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές στο Όστιν του Τέξας μετά το περιστατικό με ένοπλο δράστη ο οποίος πυροβόλησε την Κυριακή και σκότωσε τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις Αρχές. Το περιστατικό έλαβε στο reat Hills Trail στην περιοχή Άρμπορέτουν.

Η αστυνομία του Ώστιν δήλωσε ότι οι αξιωματικοί της ήταν «σε σκηνή ενεργού περιστατικού πυροβολισμού» στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ενώ το τμήμα ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της κομητείας δήλωσε ότι τρεις «ενήλικες» ήταν νεκροί στη σκηνή των πυροβολισμών, οι οποίοι αναφέρθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Just drove by the arboretum Starbucks in #Austin something is going on, KXAN is saying active shooter. pic.twitter.com/6fKvHHixwK