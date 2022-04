Τεθωρακισμένα οχήματα και πυραύλους στέλνει ο Τζόνσον στην Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει στην Ουκρανία 120 τεθωρακισμένα οχήματα και πυραυλικά συστήματα εναντίον πλοίων όπως δεσμεύτηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο συναντήθηκε κατά την έκτακτη επίσκεψή του στο Κίεβο.

«Εξαιτίας της αποφασιστικής ηγεσίας του προέδρου Ζελένσκι και του ανίκητου ηρωισμού και του θάρρους του ουκρανικού λαού, ματαιώνονται οι τερατώδεις στόχοι του Πούτιν», τονίζεται σε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η συγκεκριμένη στρατιωτική βοήθεια προστίθεται στο ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων στρατιωτικό υλικό (αντιαρματικά και αντιαεροπορικά όπλα) που ανακοινώθηκε την Παρασκευή ότι θα στείλει το Λονδίνο στο Κίεβο.

«Η Ουκρανία αψήφησε τις προβλέψεις και απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις από τις πύλες του Κιέβου, επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο στρατιωτικό κατόρθωμα του 21ου αιώνα», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Κατέστησα σαφές σήμερα ότι η Βρετανία στέκεται σταθερά δίπλα τους σε αυτή τη μάχη που συνεχίζεται και ότι θα παραμείνουμε έτσι για μακροπρόθεσμα», επισήμανε.

Η Βρετανία θα εγγυηθεί επίσης επιπλέον ποσό 500 εκατομμυρίων δολαρίων στον δανεισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Ουκρανία, ανεβάζοντας τη συνολική της εγγύηση του δανείου στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια και θα απελευθερώσει τους δασμούς στις περισσότερες εισαγωγές από την Ουκρανία όπως και θα λάβει άλλα μέτρα για την απελευθέρωση του εμπορίου.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3