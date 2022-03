Ρωσία -Ουκρανία: Τέταρτος γύρος συνομιλιών σήμερα - FT: Η Ρωσία ζήτησε από Κίνα στρατιωτικό υλικό

APimages

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο τέταρτος γύρος μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η είδηση είχε γίνει γνωστή από το Κρεμλίνο και επιβεβαιώθηκε από την ουκρανική προεδρία.

«Για να ξεκαθαρίσουμε. Στις συνομιλίες, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θέτει τελεσίγραφα, αλλά ακούει προσεκτικά τις προτάσεις μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε καμία από τις θέσεις μας. Απαιτούμε το τέλος του πολέμου και την αποχώρηση των στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βλέπω ότι υπάρχει κατανόηση και υπάρχει διάλογος», αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. 🇺🇦 will not give up any of the positions. Our demands are - the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γουέντι Σέρμαν, δήλωσε ότι η Ρωσία δείχνει σημάδια ότι συμμετέχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, όπως μετέδωσε το BBC. Πάντως, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριέν παραμένει απαισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι «τα χειρότερα είναι μπροστά μας».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ρωσία φέρεται να ζήτησε από την αρχή της εισβολής, στρατιωτικό υλικό από την Κίνα για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά και οικονομική βοήθεια αλλά και επιπλέον οικονομική βοήθεια, λόγω των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Σύμφωνα με τους «New York Times», οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, που δεν γνωστοποίησαν πώς συγκέντρωσαν αυτές τις πληροφορίες για τα ρωσικά αιτήματα, δεν έκαναν γνωστές λεπτομέρειες για το είδος του στρατιωτικού εξοπλισμού που ζήτησε η Μόσχα.

Σύμφωνα με τους «Financial Times», οι ΗΠΑ αναμένεται να ειδοποιήσουν τους συμμάχους τους για τα νέα δεδομένα, καθώς υπάρχουν «ενδείξεις ότι η Κίνα ίσως προετοιμάζεται να βοηθήσει τη Ρωσία». Κατά το δημοσίευμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις κάποιων ειδών οπλισμού στις ρωσικές δυνάμεις.

Τη Δευτέρα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν αναμένεται να συναντηθεί στη Ρώμη με τον Γιανγκ Γιετσί, μέλος του Πολιτμπουρό του ΚΚΚ και διευθυντή της Κεντρικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κόμματος.

Πρόθεση του Σάλιβαν είναι να προειδοποιήσει τον Γιανγκ για οποιεσδήποτε κινεζικές μελλοντικές προσπάθειες για ενίσχυση της Ρωσίας στον πόλεμο ή υπονόμευση της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των εταίρων τους.

22:50 Τζόνσον: Αναζήτηση μέσων για περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε σήμερα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να εξετάζει περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι η Βρετανία θα εργαστεί με τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των χωρών της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης την Τρίτη στο Λονδίνο, για να αναζητήσουν περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες επίσης «καταδίκασαν τις δολοφονίες του Μπρεντ Ρεϊνό και αμέτρητων αθώων Ουκρανών, και τις απαγωγές των δημάρχων της Ντνιπορούντνι και της Μελιτόπολης», σύμφωνα με μια ανάγνωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δυο ανδρών που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Τζόνσον.

22:37 Eργοστάσιο οπτάνθρακα του ομίλου Metinvest επλήγη από πυραύλους

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πέντε πύραυλοι έπληξαν σήμερα την περιοχή του εργοστασίου παραγωγής οπτάνθρακα «Avdiivka Coke Plant» που ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρία χάλυβα της Ουκρανίας, τη Metinvest.

Σε ανακοίνωση, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα αναφέρει ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχουν θύματα, αλλά ορισμένες από τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού, έχουν υποστεί ζημιές και η παροχή θέρμανσης στη γειτονική πόλη Αβντιίβκα έχει διακοπεί.

22:28 Επιβεβαιώνουν οι Ουκρανοί: Τη Δευτέρα ο νέος γύρος συνομιλιών

«Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, θα λάβει χώρα συνάντηση διαπραγματεύσεων για τη σύνοψη των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντόλιακ, επιβεβαιώνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

22:14 Ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βελγική εφημερίδα «Le Soir» ανέφερε ότι «ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία. Μια πανδημία από την οποία φοβάται τη μόλυνση. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας».

22:00 Οι ουκρανικές δυνάμεις αντεπιτίθενται σε δύο περιοχές, λέει το Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν αντεπιθέσεις κατά των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας και στην ανατολική περιοχή του Χαρκόβου, δήλωσε σήμερα ο Βαντίμ Ντενισένκο, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέντευξή του στην εθνική τηλεόραση.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο τα ρωσικά στρατεύματα να αποκλείσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ο Ντενισένκο απάντησε: «Δεν υπάρχει αποκλεισμός προς το παρόν και δεν προβλέπεται για το εγγύς μέλλον».

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει τη δήλωση για τις αντεπιθέσεις.

21:12 Ο Ζελένσκι καλεί τη Microsoft, την Oracle και τη SAP να σταματήσουν να υποστηρίζουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τις αμερικανικές εταιρίες λογισμικού Microsoft Corp και Oracle Corp καθώς και τον γερμανικό όμιλο επιχειρηματικού λογισμικού SAP να σταματήσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης για τα προϊόντά τους στη Ρωσία.

«Σταματήστε να υποστηρίζετε τα προϊόντα σας στη Ρωσία, σταματήστε τον πόλεμο!», έγραψε στο Twitter.

Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. @Microsoft, @Oracle, @SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022

20:31 Πεσκόφ: Τη Δευτέρα οι συνομιλίες Μόσχας - Κιέβου

Οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, δήλωσε στο RIA Novosti ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαψελυδοντας την Ουκρανία, η οποία γνωστοποίησε ότι «οι συνομιλίες με τη Ρωσία συνεχίζονται αυτή τη στιγμή» μέσω του συμβούλου του Ουκρανού προέδρου Ολέκσιι Αρεστόβιτς.

20:08 Ουκρανία: Περισσότεροι από 140.000 άμαχοι εγκατέλειψαν «τις γραμμές του μετώπου»

Περισσότεροι από 140.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από τις ζώνες συγκρούσεων στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ σε συνέντευξη στην εθνική τηλεόραση.

Η Βέρεστσουκ δήλωσε ότι ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να φθάσει στην πολιορκημένη πόλη λιμάνι της Μαριούπολης, λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών.

«Η αυτοκινητοπομπή έχει μείνει στην (την κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη) Μπερντιάνσκ και αύριο θα επιχειρήσει ξανά να φθάσει στη Μαριούπολη», δήλωσε.

19:59 Αποκαταστάθηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ

Το υπουργείο Ατομικής Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστάθηκε στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που σημαίνει ότι τα συστήματα ψύξης θα λειτουργούν κανονικά και δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν εφεδρική ισχύ.

Το υπουργείο έκανε την ανακοίνωση με διαδικτυακή ανάρτηση. Η Ουκρανία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για αυξημένο κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας εάν δεν επισκευαζόταν μια γραμμή ρεύματος υψηλής τάσης στο εργοστάσιο, η οποία είχε καταστραφεί σε μάχες.

19:35 Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τραυματίες σε πολεμικό νοσοκομείο

Στρατιωτικό νοσοκομείο που φροντίζει μαχητές της Ουκρανίας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου συνομίλησε με τους τραυματίες και τους γιατρούς τους, δίνοντάς τους παράλληλα βραβεία.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο παρέχονται υπηρεσίες στον ουκρανικό στρατό που έχει πάσης φύσεως τραύματα κατά τη διάρκεια μαχών που διεξάγονται στην περιοχή του Κιέβου.

18:43 Ρωσικό ΥΠΑΜ: Χτυπήσαμε τη βάση στο Λβιβ και σκοτώσαμε μέχρι και 180 ξένους μισθοφόρους

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «ξένους μισθοφόρους» κατά τη διάρκεια πληγμάτων σήμερα κατά της τοποθεσίας Σταρίτσι και της στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίφ στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

«Συνεπεία αυτού του πλήγματος, έως 180 ξένοι μισθοφόροι και σημαντική ποσότητα ξένων όπλων εξουδετερώθηκαν», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας 'Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς ο αριθμός αυτός να μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, από το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα πυρά κατέστρεψαν ένα κέντρο εκπαίδευσης για ξένους μαχητές, καθώς και έναν χώρο αποθήκευσης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που παραδόθηκαν στην Ουκρανία.

Αυτά τα πλήγματα είναι το έργο «όπλων μεγάλης εμβέλειας υψηλής ακρίβειας» πρόσθεσε ο 'Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Η εξουδετέρωση ξένων μισθοφόρων που φτάνουν στην Ουκρανία θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το BBC, η βάση καλύπτει περιοχή 390 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.790 στρατιώτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι άνδρες του ουκρανικού στρατού βρίσκονταν στη βάση τη στιγμή της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική βάση χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού και για ασκήσεις με στρατούς άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Partnership for Peace» («Συνεργασία για την Ειρήνη»), που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ και μη μελών.

18:35 Ουκρανικό κοινοβούλιο: Ανήρτησε βίντεο στο οποίο βομβαρδίζεται ο πύργος του Άιφελ

Bίντεο στο οποίο φαίνεται να βομβαρδίζεται το Παρίσι ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter το ουκρανικό κοινοβούλιο, στην προσπάθειά του να δείξει σε όλη την Ευρώπη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δε στοχεύει αποκλειστικά στην Ουκρανία. «Αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς», καταλήγει το βίντεο, επαναλαμβάνοντας φράση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι.

Στο βίντεο παρουσιάζονται μαχητικά που αρχίζουν να βομβαρδίζουν τη γαλλική πρωτεύουσα υπό τις κραυγές τρόμου των πολιτών.

«Ο διάσημος πύργος του Άιφελ ή η Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο θα μείνουν όρθια στους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ρώσων; Πιστεύετε ότι δεν σας αφορά; Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ρωσία δεν σταματά με τίποτα», γράφει το ουκρανικό κοινοβούλιο στη λεζάντα.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022

18:24 Ουκρανική προεδρία: Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά

«Δεν θα υποχωρήσουμε καταρχήν σε οποιαδήποτε θέση. Η Ρωσία το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα». Την προοπτική εύρεσης διπλωματικής λύσης εκφράζει και η Μόσχα, Καθώς Ρώσος αντιπρόσωπος γνωστοποίησε ότι οι συνομιλίες κατέγραψαν ουσιαστική πρόοδο.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία λέει πως είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, όχι όμως να παραδοθεί ή να αποδεχθεί οποιοδήποτε τελεσίγραφο.

«Δεν θα υποχωρήσουμε καταρχήν σε οποιαδήποτε θέση. Η Ρωσία το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

«Πιστεύω ότι θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα, στην κυριολεξία, είναι ζήτημα ημερών», σημείωσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ο Λέονιντ Σλούτσκι, ένας Ρώσος αντιπρόσωπος είπε ότι οι συνομιλίες κατέγραψαν ουσιαστική πρόοδο.

«Βάσει των προσωπικών προσδοκιών μου, αυτή η πρόοδος ενδέχεται να αναπτυχθεί τις επόμενες ημέρες σε μια κοινή θέση και των δύο αντιπροσωπειών, σε έγγραφα προς υπογραφή», δήλωσε ο Σλούτσκι.

Καμία πλευρά δεν αναφέρθηκε στο είδος της συμφωνίας που θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Οι δημόσιες δηλώσεις τους δημοσιεύτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Διατυπώθηκαν τη 18η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε όταν ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Σε ένα tweet, ο Ποντόλιακ έγραψε πως η Ρωσία ακούει προσεκτικά τις προτάσεις της Ουκρανίας. «Τα αιτήματά μας είναι ο τερματισμός του πολέμου και η απόσυρση των (ρωσικών) στρατευμάτων. Βλέπω την κατανόηση και υπάρχει διάλογος», σημείωσε.

17:39 Ουκρανία: Τους 2.100 ξεπέρασαν οι νεκροί στην Μαριούπολη

Περισσότεροι από 2.100 κάτοικοι της Μαριούπολης, πόλης λιμάνι που τελεί υπό πολιορκία στη νοτιοανατολική Ουκρανία, έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής επίθεσης, στις 24 Φεβρουαρίου, έγινε σήμερα γνωστό από τη δημοτική αρχή της πόλης.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, σημειώθηκαν τουλάχιστον 22 βομβαρδισμοί εναντίον της πόλης. Πάνω από 100 βόμβες έχουν ήδη ριφθεί εναντίον της Μαριούπολης», ανέφερε η δημοτική αρχή στο Telegram.

«Οι εισβολείς πλήττουν κυνικά και εσκεμμένα πολυκατοικίες, πυκνοκατοικημένες ζώνες, καταστρέφουν παιδικά νοσοκομεία και αστικές υποδομές (…). Έως σήμερα, 2.187 κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν χαθεί σε ρωσικές επιθέσεις», σημείωσε.

15:04 Νεκρός δημοσιογράφος των New York Times στην Ουκρανία

Ο πρώτος θάνατος δημοσιογράφου καταγράφηκε προ ολίγου στο Ιρπίν. Πρόκειται για τον 51χρονο, Μπρεντ Ρενόντ που εργαζόταν για τους New York Times και βρισκόταν στην Ουκρανία ως πολεμικός ανταποκριτής της. Επιπλέον υπάρχουν αναφορές για τον τραυματισμό ενός ακόμα δημοσιογράφου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη περίθαλψη.

Οι δύο άνδρες επλήγησαν, ενώ κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο μαζί με έναν Ουκρανό πολίτη, που επίσης τραυματίστηκε, είπε στο AFP ο Ντανίλο Σαποβάλοφ, ένας γιατρός που συνδράμει τις ουκρανικές δυνάμεις και ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα των θυμάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας του Κιέβου είπε ότι ένας δημοσιογράφος των New York Times σκοτώθηκε κι ένας άλλος τραυματίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ιρπίν.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε πως θα συνομιλήσει με συμμάχους και εταίρους για να μάθει περισσότερα σχετικά με τον αναφερόμενο θάνατο ενός Αμερικανού δημοσιογράφου κοντά στο Κίεβο.

Brent Renaud, an award-winning American filmmaker and journalist, was killed on Sunday while reporting in Irpin, a Kyiv suburb, Ukrainian authorities said. https://t.co/4ckuHiZoxK — The New York Times (@nytimes) March 13, 2022

A wounded #American journalist tells what happened to them. pic.twitter.com/oormafbzBw — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

