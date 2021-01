Χάος στις ΗΠΑ: Τέσσερις οι νεκροί από τους πυροβολισμούς και τα επεισόδια στο Καπιτώλιο - Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ουάσινγκτον

Σκηνές χάους, πρωτόγνωρη κρίση, παρέμβαση της εθνοφρουράς για να αποσύρει τον όχλο και τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς, συνέθεσαν την πρωτοφανή εικόνα που επικράτησε την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, μετά την εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, την ώρα που συνεδρίαζε το Κολλέγιο των Εκλεκτόρων προκειμένου να επικυρώσει την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ νωρίτερα μεταδόθηκαν εικόνες όπου άνδρες των αρχών τράβηξαν όπλα κι έκαναν χρήση δακρυγόνων. Η διαδικασία για την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν συνεχίστηκε από τις 3 π.μ. και μετά. Σύμφωνα με το Associated Press οι νεκροί είναι τέσσερις, καθώς εκτός από τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς, ακόμα τρεις μεταφέρθηκαν βαριά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο όπου κι εξέπνευσαν.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη μητροπολιτική περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα χθεσινά επεισόδια στην Ουάσινγκτον. Διευκρίνισε ότι οι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσοκομείο αφού υπέστη τραύμα από σφαίρα.

The National Guard is standing by and officials have declared the U.S. Capitol secure after rioters stormed the U.S. Capitol. | LIVE updates here as the curfew takes effect--> https://t.co/GuoGyo3aVG pic.twitter.com/lPPHdDGcaU — Boston 25 News (@boston25) January 6, 2021

JUST IN: Several law enforcement officials said a woman who was shot inside the Capitol building during the pro-Trump riots at the U.S. Capitol has died. The circumstances surrounding the shooting are not yet known. https://t.co/2IVmfJ47QE pic.twitter.com/DIFToZTU8I — CNBC (@CNBC) January 6, 2021

Με φόντο τις εξελίξεις κάποιοι νομοθέτες και των δύο πλευρών αναφέρονται στο ενδεχόμενο να ζητηθεί από τον αντιπρόεδρο Μαικ Πενς να επικαλεστεί την 25η τροπολογία του Συντάγματος η οποία κηρύσσει τον πρόεδρο ανίκανο να κυβερνήσει μετά από συνεννόηση με το Υπουργικό Συμβούλιο.

Καθώς οι νομοθέτες περίμεναν να επιστρέψουν για να επαναλάβουν τη διαδικασία, ορισμένοι Γερουσιαστές των Ρεπουμπλικάνων πίεζαν τους συναδέλφους τους που ήθελαν να προχωρήσουν σε ενστάσεις ώστε περιοριστούν μόνο σε αυτή για την Αριζόνα. Πηγές του CNN, έκαναν λόγο ακόμα και για αναίρεση της ένστασης που έχει υποβληθεί ήδη για την Αριζόνα.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, το Κογκρέσο έχει αναστείλει την συνεδρίαση, ειδικές δυνάμεις της αμερικανικής αστυνομίας απομακρύνουν τον όχλο, ενώ νωρίτερα μεταδόθηκαν εικόνες όπου άνδρες των αρχών έχουν τραβήξει όπλα και κάνουν χρήση δακρυγόνων.

JUST IN - Heavily armed FBI SWAT units have now entered the U.S. Capitol.pic.twitter.com/hKRwS6hbtj — Disclose.tv (@disclosetv) January 6, 2021

Σύμφωνα με το NBC, γυναίκα που είχε τραυματιστεί από σφαίρα στο στήθος, είναι νεκρή. Παράλληλα, το CNN μεταδίδει ότι η γυναίκα εξέπνευσε και παραμένει αδιευκρίνιστο από ποιόν δέχτηκε πυροβολισμό. Το αμερικανικό κανάλι αναφέρει ότι έχουν τραυματιστεί συνολικά 13 άτομα ανάμεσα τους και αστυνομικοί.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται επίσης αρκετοί αστυνομικοί.

Trump protesters just discharged a fire extinguisher outside Senate chamber. Many protesters are inside building, and most people are hiding from them pic.twitter.com/0y2sk8LHWd — Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021

They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr — Matt Laslo (@MattLaslo) January 6, 2021

Μέλη της Εθνοφρουράς καθώς και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας αναπτύχθηκαν άμεσα γύρω από το Καπιτώλιο, με τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ευρύτερη περιοχή είναι "ασφαλής". Το δίκτυο NBC ανέφερε ότι υπήρξε άμεση συνεννόηση των υπηρεσιών ασφαλείας με την Νάνσι Πελοζι, την επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Κογκρέσο διέκοψε τη συνεδρίαση για την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν, ενώ η αστυνομία εκκένωσε τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν και κατέλαβαν τις αίθουσες του Κογκρέσου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς φυγαδεύτηκε από την αίθουσα που γινόταν η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων από τους εκλέκτορες και το κτίριο του Καπιτωλίου μπήκε σε lockdown. Γερουσιαστές μεταξύ των οποίων η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις και βουλευτές αρχικά κλειδώθηκαν εντός της αίθουσας και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γερουσιαστές κλήθηκαν αρχικά να πέσουν κάτω από τα έδρανα, για να προστατευθούν, ενώ τους μοιράστηκαν και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

LIVE in DC: Protestors clash with police INSIDE Capitol Building.



Protestors making their way to the MAIN CHAMBER.



Credit: Elijah Schaffer



pic.twitter.com/OwkZC4R0cD — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 6, 2021

Με νέο μήνυμά του μέσα από το Twitter, μετά από πολύ ώρα που ξεκίνησαν τα επεισόδια ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους υποστηρικτές του να αποχωρήσουν και να θυμούνται αυτήν τη μέρα για πάντα. Σε αυτό αναφέρει: «Αυτά προκαλούνται όταν μία μεγάλη εκλογική νίκη αφαιρείται από μεγάλους πατριώτες στους φέρθηκαν άδικα για πολύ καιρό. Γυρίστε σπίτι με αγάπη και ειρήνη. Να θυμάστε αυτήν τη μέρα για πάντα».

Το εν λόγω tweet κατέβηκε λίγα λεπτά αφού το ανέβασε, ενώ νωρίτερα είχε ανεβάσει και άλλο tweet - το οποίο και αυτό αφαιρέθηκε- διαμηνύοντας, αμέσως μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο, πως «ξέρω ότι οι εκλογές έχουν κλαπεί, αλλά τώρα πρέπει να πάτε στα σπίτια σας». «Πρέπει να επαναφέρουμε τον νόμο. Πρέπει να πάτε σπίτι», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter, αναφέροντας πως «έχουμε κράτος δικαίου και δεν θέλουμε να τραυματιστεί κανείς».

Είχε προηγηθεί ένα δραματικό διάγγελμα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο οποίο είχε καλέσει τον Τραμπ να βγει Live στην τηλεόραση και να δηλώσει πίστη στο Σύνταγμα των ΗΠΑ. «Καλώ τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθυνθεί στο έθνος για να σταματήσει «το χάος που βλέπουμε», αυτό δεν είναι διαδήλωση, είναι εξέγερση, ζούμε σκοτεινές στιγμές», ανέφερε ο Μπαίντεν.

Ανάλογες δηλώσεις είχαν κάνει πριν λίγο και οι ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, Νάνσι Πελόζι και Τσακ Σουμερ οι οποίοι κάλεσαν επίσης τον Τραμπ να δώσει ένα τέλος.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Όμως, η ζημιά είχε ήδη γίνει, καθώς με την ομιλία του νωρίτερα, ο Ντ.Τραμπ κλιμάκωσε την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας στους υποστηρικτές του "δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ". Και είχε καλέσει για μια ακόμα φορά χωρίς επιτυχία τον αντιπρόεδρο του Μαικ Πενς, ενώπιον του πλήθους των οπαδών του, να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ, αρκετή ώρα μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων, κάλεσε τους οπαδούς του να αποφύγουν τη βία. "Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!", έγραψε.

Οι διαδηλωτές που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο ήταν εφοδιασμένοι με κοντάρια και σπρέι πιπεριού, οι περισσότεροι δεν φορούσαν μάσκες, φορούσαν κόκκινα καπελάκια από την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ με τα αρχικά ΜΑGA (Make America Great again) και φώναζαν συνθήματα, όπως "προδοσία", "ΗΠΑ", "Αγώνας για τον Τραμπ* και "αυτή είναι η βουλή μας".

Κάποιοι από τους εισβολές περικύκλωσαν μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είχε απαθανατίσει την αστυνομία του κτιρίου να βγάζει πιστόλια κατά των διαδηλωτών.

Στις 3 π.μ. άρχισε ξανά η συνεδρίαση

Η αμερικανική Γερουσία άρχισε ξανά να συνεδριάζει από τις 3 π.μ. και μετά για να κυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, έπειτα από την πολύωρη διακοπή.

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, που εκφράστηκε όταν ξανάρχισαν οι εργασίες, εξέφρασε τη θλίψη του για τη «μαύρη μέρα» στο Καπιτώλιο και καταδίκασε τα «βίαια επεισόδια».

«Ακόμη και μετά τη βία και τον βανδαλισμό άνευ προηγουμένου σε αυτό το Καπιτώλιο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού των ΗΠΑ συναντώνται ξανά, την ίδια ημέρα, για να υπερασπιστούν το Σύνταγμα», είπε ο Πενς.

«Δεν νικήσατε, η βία δεν νικά ποτέ», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος, απευθυνόμενος στους διαδηλωτές που εισέβαλαν στο εμβληματικό κτίριο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην οποία κατήγγειλαν την «κλοπή» της νίκης που ο Τραμπ διατείνεται ότι κατήγαγε στις εκλογές αλλά του «άρπαξαν».

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία - θα γίνει πρόεδρος του σώματος μετά την 20ή Ιανουαρίου, αφού το κόμμα του επικράτησε στις κρίσιμες αναμετρήσεις για δύο έδρες στην Τζόρτζια - τόνισε από την πλευρά του ότι «αυτός ο ναός της δημοκρατίας συλήθηκε», μίλησε για «αμαύρωση της χώρας μας που δεν θα ξεπλυθεί εύκολα», την «τελική, φρικτή, ανεξίτηλη κληρονομιά του 45ου προέδρου των ΗΠΑ», πολύ «αναμφίβολα» είναι «ο χειρότερος» ηγέτης που είχε ποτέ η χώρα, όπως έκρινε.

Αλλά και ο απερχόμενος πρόεδρος της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ καταδίκασε την εισβολή στο Καπιτώλιο.

«Δεν θα υποκύψουμε μπροστά στην ανομία, ή στον εκφοβισμό. Είμαστε ξανά στα έδρανά μας, θα κάνουμε το καθήκον μας όπως ορίζει το Σύνταγμα, για το έθνος μας. Και θα το κάνουμε απόψε», είπε.

«Οι ΗΠΑ και το Κογκρέσο έχουν αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες απειλές από τον όχλο που είδαμε σήμερα», συνέχισε ο Μακόνελ. Οι εισβολείς «απέτυχαν» να εμποδίσουν το Κογκρέσο να κάνει το καθήκον του, έκρινε: «Αυτή η αποτυχημένη ανταρσία υπογραμμίζει πόσο κρίσιμο είναι το καθήκον που έχουμε», που είναι να κυρωθεί το ποιος είναι ο «νικητής των εκλογών του 2020», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του σώματος.