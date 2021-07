Τέσσερις Ιρανοί προσπάθησαν να απαγάγουν ακτιβίστρια στις ΗΠΑ

Η αμερικανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τεσσάρων Ιρανών για τον σχεδιασμό της απαγωγής μιας δημοσιογράφου που διαμένει στις ΗΠΑ, της δημοσιογράφου και ακτιβίστριας κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας, της Μασίχ Αλινετζάντ που φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι αυτή ήταν ο στόχος.

Οι τέσσερις άνδρες επιχειρούσαν από τον «Ιούνιο του 2020» να απαγάγουν «μια συγγραφέα και δημοσιογράφο που επισήμαινε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από την ιρανική κυβέρνηση», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Οι τέσσερις ύποπτοι είναι μέλη ή συνεργάτες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, υπογράμμισε η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου.

Η Αλινετζάντ η οποία έχει ιδρύσει το My Stealth Freedom μια εκστρατεία κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας δήλωσε μέσω Twitter «Είμαι ευγνώμων στο FBI για το γεγονός ότι ξεσκέπασαν την προσπάθεια του Υπουργείου Πληροφοριών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να με απαγάγει. Αυτή η επιχείρηση ενορχηστρώθηκε υπό τον Ρουχάνι. Αυτό είναι το καθεστώς που απήγαγε και εκτέλεσε τον Ρουχολά Ζα. Έχουν επίσης απαγάγει και φυλακίσει τον Τζαμσιντ Σαρμαχντ και πολλούς άλλους».

I am grateful to FBI for foiling the Islamic Republic of Iran's Intelligence Ministry's plot to kidnap me. This plot was orchestrated under Rouhani.



This is the regime that kidnapped & executed Ruhollah Zam. They've also kidnapped and jailed Jamshid Sharmahd and many others pic.twitter.com/HUefdEbiil

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 14, 2021