Τεργέστη: Ο κορονοϊός σαρώνει το προπύργιο των αρνητών

Όταν η Ιταλία εισήγαγε το υγειονομικό πάσο τον περασμένο μήνα, η Τεργέστη, έγινε το επίκεντρο των διαμαρτυριών καθώς οι σκεπτικιστές για τα εμβόλια φώναζαν ότι το μέτρο παραβίαζε το δικαίωμά τους στην εργασία. Δύο εβδομάδες αργότερα αναδύεται ως επίκεντρο μιας έξαρσης κρουσμάτων η οποία απειλεί να επιβαρύνει τις μονάδες εντατικής θεραπείας, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

«Η κατάσταση στην Τεργέστη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική», δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ο επιδημιολόγος Δρ Φάμπιο Μπαρμπόνε, που ηγείται της προσπάθειας κατά της εξάπλωσης του Covid στην περιοχή Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Τεργέστη. Ο δε πρόεδρος της περιοχής, Μασιμιλιάνο Φέντριγκα, ήταν πιο ωμός, λέγοντας: «Είναι η στιγμή να πούμε με σαφήνεια: Αρκετή ηλιθιότητα».

Υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, η Ιταλία κατάφερε ως επί το πλείστον να περιορίσει τα κρούσματα Covid - αφού επλήγη σφοδρά από την πανδημία - γεγονός που απέσπασε επαίνους στη σύνοδο κορυφής της G20 που φιλοξένησε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Ρώμη.

Αλλά το ξέσπασμα της Τεργέστης δείχνει πώς μια μη εμβολιασμένη μειονότητα - είτε υποκινείται από ανησυχίες για την ελευθερία, το δικαίωμα στην εργασία ή αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας - μπορεί ακόμα να απειλήσει τη δημόσια υγεία, ενώ αναδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να πείσεις τους αρνητές των εμβολίων, αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει:

Η Ιταλία δεν είναι μόνη. Στη Γερμανία, η αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών οδήγησε τον υπουργό Υγείας, Γενς Σπαν, να προειδοποιήσει για «μια πανδημία κυρίως μεταξύ των μη εμβολιασμένων θα είναι τεράστια».

Στην κεντρική πλατεία Unità d’Italia της Τεργέστης –όπου έλαβαν χώρα πολλές διαδηλώσεις- ο Ντάριο Τζιακομίνι, ακτινολόγος που τέθηκε σε αναστολή από το νοσοκομείο του επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί, κάθισε στον εξωτερικό χώρο καφετέριας, καθώς το «Green Pass» δεν του επέτρεπε να καθίσει μέσα σε αυτήν.

WATCH: Large demonstration in Trieste, Italy against vaccine passports, which will become compulsory Oct. 15. Dockworkers are threatening to block the port and Italian unions have called for a general strike across the country. pic.twitter.com/zveVE53pNE

Ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό καθιστά τους ανεμβολίαστους «κοινωνικά νεκρούς». Υποστήριξε επιπλέον ότι το κίνημα κατά του υγειονομικού πάσου θα εξαπλωθεί παντού, με την Τεργέστη να είναι η «σπίθα». Ωστόσο, ενώ οι διαμαρτυρίες αλλού στην Ιταλία έκτοτε έχουν σταματήσει καθώς οι Ιταλοί αποδέχθηκαν το Green Pass, στην Τεργέστη αξιωματούχοι χρειάστηκε να απαγορεύσουν περαιτέρω διαδηλώσεις στην πλατεία και να απειλήσουν με κυρώσεις σε όσους δεν υπακούσουν.

Την περασμένη Κυριακή, ο καθηγητής νομικής και ηγετική προσωπικότητα στην Τεργέστη, Μιτγια Γιαλούζ, ξεκίνησε τη συλλογή υπογραφών από κατοίκους υπέρ της επιστήμης και των εμβολίων, συλλέγοντας μέχρι στιγμής 50.000. «Αρκετά πια», είπε ο Αντόνιο Παολέτι, πρόεδρος του επιχειρηματικού συνδέσμου της Τεργέστης ConfCommercio. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια μειοψηφία μιας μειονότητας να μπλοκάρει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα προς το ζην των ανθρώπων για εβδομάδες».

Ο αντιπρόεδρος της περιοχής, Ρικάρντο Ρικάρντι, ενώ απέδωσε το μεγαλύτερο ξέσπασμα κρουσμάτων στις διαδηλώσεις, συμφώνησε ότι το ποσοστό μόλυνσης στην περιοχή έχει να κάνει πολύ με τη θέση της πόλης στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης. «Ζούμε σε μια περιοχή», είπε, «όπου στα σύνορά μας υπάρχει μια κυκλοφορία του ιού που είναι εξαιρετικά υψηλή».

Ωστόσο, για τις αρχές, ο λόγος του ξεσπάσματος ήταν ξεκάθαρος. Ο Βαλέριο Βαλέντι, ανώτατος αστυνομικός της Τεργέστης, είπε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα ότι το τρέχον ξέσπασμα ήταν «αυστηρά συσχετισμένο» με τις διαμαρτυρίες. Οι γιατροί συμφώνησαν.

Italian government's edict to be vaxed or face suspension has united dock workers and a sea of freedom fighters in blocking the entrance to Port of Trieste in protest of the “health pass.”#DoNotComply — Massive protests are underway all across Italy!#Covid19 #VaccinePassport pic.twitter.com/PJKrVLB5Uv