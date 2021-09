Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ - Ένας νεκρός και 12 τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ σε κατάστημα τροφίμων στο Μέμφις, μεταδίδουν τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης, αυτοκτόνησε μέσα στο κατάστημα, τις οποίες επιβεβαίωσαν αργότερα οι αστυνομικές αρχές

Συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για περιστατικό με πυροβολισμούς σε ένα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Kroger, στο Κόλιερβιλ, μιας πόλης στα προάστια του Μέμφις, στις 13.30 τοπική ώρα (21.30 ώρα Ελλάδας).

«Όταν φθάσαμε εκεί, είχαν τραυματιστεί πολλοί άνθρωποι», δήλωσε ο Ντέιλ Λέιν, αρχηγός της αστυνομίας του Κόλιεβιλ. Δώδεκα εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ένας πέθανε, επιβεβαίωσε. Ο ένοπλος αυτοκτόνησε με το όπλο του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Κόλιερβιλ χαρακτήρισε το σκηνικό «φρικιαστικό». «Δεν έχω ποτέ δει κάτι παρόμοιο στα 34 χρόνια της καριέρας μου», είπε. «Βρήκαμε ανθρώπους να κρύβονται σε καταψύκτες και σε κλειστά γραφεία», περιέγραψε ο Λέιν.

Πολλοί από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Οι Αρχές πλέον ερευνούν τα κίνητρα του δράστη, ενώ ειδικές μονάδες της αστυνομίας ελέγχουν το αυτοκίνητό του που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα.

