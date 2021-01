Τέλος και επίσημα στο τριετές εμπάργκο μεταξύ Κατάρ και Σαουδικής Αραβίας

Με έναν θερμό εναγκαλισμό του Πρίγκηπα Διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν με τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Τάνι σφραγίστηκε το τέλος της τριετούς διαμάχης ανάμεσα στα δύο κράτη του Περσικού Κόλπου.

Watch: #SaudiArabia's Crown Prince Mohammed bin Salman greets #Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani as he arrives in Saudi Arabia's AlUla to attend the #GCCSummit41.https://t.co/cOKVEs8lqm pic.twitter.com/iPFNSY8myd