Ταξιδιωτική «ελευθερία» από τον Ιούνιο - Έρχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη σε ισχύ των πανευρωπαϊκών πιστοποιητικών, η οποία τοποθετείται στις πρώτες εβδομάδες μετά το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν.



Την επίσπευση της έναρξης λειτουργίας των πιστοποιητικών εμβολιασμού ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι θα μπορεί να λειτουργήσει από τον Ιούνιο, προκειμένου οι Ευρωπαίοι να απολαύσουν το καλοκαίρι τους.



«Χαίρομαι που ανακοινώνω ότι οι εργασίες για να τεθεί σε λειτουργία το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό τον Ιούνιο, βρίσκονται σε καλό δρόμο. Θέλουμε οι Ευρωπαίοι να απολαύσουν ένα ασφαλές και χαλαρό καλοκαίρι», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στο Πόρτο.

Glad to report that work is on track for the Digital Green Certificate system to be operational in June.



We want Europeans to enjoy a safe, relaxing summer.



But we shouldn't undermine ongoing vaccination efforts - let's open up in a cautious, coordinated way.