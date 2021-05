Ταμείο Ανάκαμψης: Πριν το τέλος Ιουλίου οι πρώτες εκταμιεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις προχρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGeneration EU) είναι δυνατό να ξεκινήσουν πριν το τέλος Ιουλίου.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδια για θέματα οικονομίας Μάρτα Βιέζουρεκ εξέφρασε ικανοποίηση για την έγκριση από όλα τα κράτη-μέλη της απόφασης περί ίδιων πόρων, σημειώνοντας ότι οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν ως το τέλος Μαίου. «Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να δανειστεί από τις αγορές πολύ γρήγορα και εντός του Ιουνίου», ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος.

Περιγράφοντας την όλη διαδικασία, η εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε ότι τα κράτη-μέλη που έχουν καταθέσει τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πριν τις 30 Απριλίου (όπως η Ελλάδα), θα λάβουν την αξιολόγηση της Επιτροπής πριν το τέλος του Ιουνίου και στη συνέχεια το Συμβούλιο έχει το πολύ 4 εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. Θα χρειαστούν το πολύ δύο μήνες για να αποδεσμευτεί το ποσό της προχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού ποσού που δικαιούται η χώρα από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (RRF) που είναι το βασικό μέσο του NextGenerationEU. «Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές της προχρηματοδότησης θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει λάβει από 19 κράτη-μέλη τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να λάβει και τα υπόλοιπα.

«Πράσινο φως» και από τα 27 κράτη μέλη

Τα κοινοβούλια της Αυστρίας και της Πολωνίας ενέκριναν Πέμπτη το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρόγραμμα ύψους 672 δισεκατομμυρίων ευρώ για να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία επικύρωσης του για πολλούς ιστορικού εγχειρήματος.

«Με τις θετικές ψήφους των κοινοβουλίων της Αυστρίας και της Πολωνίας (...) τα 27 κράτη μέλη ολοκλήρωσαν τη διαδικασία έγκρισης από τα εθνικά κοινοβούλια», ανέφερε με ικανοποίηση μέσω Twitter ο ευρωπαίος επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, ο Γιοχάνες Χαν.

With the successful votes in the #Austrian 🇦🇹and #Polish 🇵🇱Parliaments today, all 27 Member States have finalised now the parliamentary process of the #OwnResourcesDecision approval! 1/2