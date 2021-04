Ταϊβάν: Τραγωδία με τουλάχιστον 48 νεκρούς από εκτροχιασμό τρένου σε στοά

Μια επιβατική αμαξοστοιχία, που μετέφερε σχεδόν 500 ανθρώπους στην Ταϊβάν, εκτροχιάσθηκε σήμερα σε σήραγγα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 48 επιβαίνοντες και να τραυματισθούν 66, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει σημειωθεί στο νησί εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Εικόνες από τη σκηνή της καταστροφής δείχνουν βαγόνια στη σήραγγα να έχουν διαλυθεί από τη σύγκρουση, ενώ άλλα έχουν συνθλιβεί και εμπόδιζαν τους διασώστες να φθάσουν σε παγιδευμένους επιβάτες. Ωστόσο στα μέσα του απογεύματος (τοπική ώρα) δεν υπήρχαν πλέον παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

«Άνθρωποι έπεφταν κάτω και ο ένας πάνω στον άλλον», είπε στην τοπική τηλεόραση μια γυναίκα που επέζησε της σύγκρουσης. «Ήταν τρομακτικό. Ήταν εκεί ολόκληρες οικογένειες».

Η συντριβή σημειώθηκε βόρεια της ανατολικής πόλης Χουάλιεν. Στοίχισε τη ζωή του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας, η οποία μετέφερε πολλούς τουρίστες και ανθρώπους που πήγαιναν στα σπίτια τους για ένα εορταστικό σαββατοκύριακο που οι άνθρωποι στην Ταϊβάν περνούν παραδοσιακά φροντίζοντας τους οικογενειακούς τάφους.

Οι ορεινές ανατολικές ακτές της νήσου αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως, καθώς στο τραίνο επικρατούσε συνωστισμός και πολλοί επιβάτες ήταν όρθιοι, εκτινάχθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις κατά τη σύγκρουση του τρένου. Μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από επιζήσαντες να βγαίνουν από τη σήραγγα.

Το τρένο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα Ταϊπέι προς τη νοτιοανατολική πόλη Ταϊτούνγκ, εκτροχιάσθηκε αφού φαίνεται πως έπεσε πάνω του ένα φορτηγό που γλίστρησε σε πρανές από εργοτάξιο κοντά στις σιδηρογραμμές.

#Taiwan:- At least four people have reportedly been killed and some two dozen injured after a train derailed in eastern #Taiwan pic.twitter.com/lyBgcAyObp