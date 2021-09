Τα τρίτροχα ζουν και βασιλεύουν

Μια ιδιαίτερη βρετανική εταιρία κατασκευής χειροποίητων αυτοκινήτων, η Morgan, προχωρά στην παρουσίαση ενός ακόμα τρίτροχου μοντέλου, παραμένοντας πιστή στην ιστορία της αλλά και επιβεβαιώνοντας ότι πάντα υπάρχει αγοραστικό κοινό που επιθυμεί κάτι το διαφορετικό.

Το όχημα που βλέπετε στις φωτογραφίες δεν είναι κάποια αντίκα ούτε ρέπλικα κάποιου ιστορικού μοντέλου. Με λίγη προσοχή θα προσέξετε ότι κάτι λείπει στο πίσω μέρος του – και αυτό είναι ένας τροχός, καθώς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι τρίτροχο. Πρόκειται για ένα δεόντως καμουφλαρισμένο όχημα δοκιμών, προάγγελο του Morgan 3 Wheeler, το οποίο φαίνεται ότι βαδίζει επισήμως πλέον προς την αγορά.

Τα τρίτροχα Morgan χρονολογούνται από την έναρξη των εργασιών της εταιρείας το 1909, όταν ο ιδρυτής της, HFS Morgan, κατασκεύασε ένα τρίτροχο όχημα για να τον μεταφέρει στους λόφους Malvern. Το τρίτροχο αυτό έγινε αμέσως δημοφιλές και έγινε βάση για τις πολλές παραλλαγές που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η βρετανική εταιρία χρειάστηκε να γίνει σχεδόν τριάντα χρονών για να αρχίσει την παραγωγή «κανονικών» αυτοκινήτων, με τέσσερις τροχούς.

Θέλοντας και μη, λοιπόν, η Morgan Motor Company έχει ταυτίσει σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξή της με την έννοια του τρίτροχου αυτοκινήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα Morgan 3 Wheeler εμφανίζεται και στην περίφημη ταινία του Blake Edwards, “The Party”, με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο Peter Sellers.

Η εταιρία σταμάτησε να δέχεται παραγγελίες για το απερχόμενο Morgan 3 Wheeler –που άρχισε να παράγεται το 2011– στις αρχές του 2021, ενώ η παραγωγή του συνεχίζεται ακόμα. Ανάμεσα στα οχήματα που θα «προλάβουν» να κατασκευαστούν περιλαμβάνονται και τα τελευταία 33 αυτοκίνητα “P101”, τα οποία υπέστησαν και μια σειρά τεχνικές βελτιώσεις, προκειμένου να πάρουν έναν επετειακό χαρακτήρα εν όψει της ολοκλήρωσης της επιτυχημένης δεκαετούς παραγωγής του μοντέλου.

Ενώ το πρόγραμμα δοκιμών το οποίο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, σηματοδοτώντας την πιο εκτεταμένη διαδικασία επικύρωσης μοντέλου από οποιαδήποτε άλλο μοντέλο στην ιστορία της Morgan, για το νέο μοντέλο δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες – ούτε το όνομά του. Θεωρείται όμως δεδομένη η τοποθέτηση σε αυτό ενός τρικύλινδρου ατμοσφαιρικού κινητήρα της Ford. Έτσι θα συνεχιστεί η μακροχρόνια σχέση της Morgan με τη Ford, η οποία ξεκίνησε πολλές δεκαετίες πριν – και συγκεκριμένα το 1933.

Το γιατί η Morgan προχωρά στην παραγωγή του νέου της τρίτροχου φαίνεται από τα λόγια του Steve Morris, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Morgan Motor Company: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιβεβαιώνουμε τα σχέδιά μας για ένα ολοκαίνουργιο τρίτροχο Morgan, ένα μοντέλο που συνεχίζει μια απίστευτη ιστορία που χρονολογείται από το 1909. Το απερχόμενο 3 Wheeler λατρεύτηκε από τους πελάτες μας και τους ενθουσιώδεις οδηγούς, και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την επόμενη γενιά του. Το επερχόμενο μοντέλο είναι ένα ολοκαίνουργιο σχέδιο και το πρώτο project που ολοκληρώθηκε υπό την εποπτεία της Investindustrial. Οι ομάδες των μηχανικών και των σχεδιαστών της Morgan αξιοποίησαν όλα όσα έχει μάθει η εταιρεία από τα δέκα χρόνια παραγωγής και πώλησης του προηγούμενου μοντέλου.»

Θυμίζουμε ότι η Morgan Motor Company έχει έδρα της το Malvern Link, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ασχολείται με τη χειροποίητη κατασκευή παραδοσιακών βρετανικών –και συναρπαστικών στην οδήγηση– σπορ αυτοκινήτων, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της φήμη στο χώρο της αυτοκίνησης. Τον Μάρτιο του 2019, η Investindustrial αγόρασε το μεγαλύτερο μέρος της εταιρείας, επενδύοντας έτσι στη μακροπρόθεσμη προοπτική κατασκευής αυτοκινήτων από τη Morgan. Η οικογένεια Morgan, μαζί με την ανώτερη διοικητική ομάδα και το ευρύτερο εργατικό δυναμικό, διατηρούν ένα μερίδιο της εταιρείας και εργάζονται παράλληλα με την Investindustrial. Η Morgan παράγει περίπου 850 οχήματα ετησίως, εκ των οποίων πάνω από το 70% εξάγεται. Η γκάμα των μοντέλων της –η οποία περιλαμβάνει τα 3 Wheeler, Plus Four και Plus Six– πωλείται μέσω 50 επίσημων αντιπροσωπειών σε 32 χώρες.