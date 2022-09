Τα τρία έκτακτα μέτρα που εισηγείται η Κομισιόν

Η υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής, ένα ανώτατο όριο στα έσοδα των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φθηνές πηγές και μια προσωρινή εισφορά αλληλεγγύης από τα υπερκέρδη των εταιρειών ορυκτών καυσίμων, είναι τα τρία έκτακτα μέτρα που περιλαμβάνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των τιμών της ενέργειας.

🔴 LIVE: Proposals for an emergency intervention to address high energy prices



Follow the Press conference by Executive Vice-President @TimmermansEU and Commissioner @KadriSimson. https://t.co/HPRx66CQPn