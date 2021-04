Τα πλέι οφς της μπασκετικής Ευρωλίγκας στην εποχή του... κορονοϊού

Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι η κανονική περίοδος του ΝΒΑ είναι «προθέρμανση» και τα πλέι οφ το «κανονικό και σοβαρό μπάσκετ». Αν οι ομάδες της Ευρωλίγκας υιοθετούσαν αυτή την προσέγγιση, ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ, Ιγκόρ Κοκόσκοφ, μάλλον θα νομίζει ότι κάποιος του κάνει ένα αστείο και μάλιστα κακόγουστο. Οι σειρές των προημιτελικών αρχίζουν την Τρίτη (20/4), με τα ζευγάρια Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης και Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου στην εκκίνηση. Την επομένη, όμως, η «Φενέρ» ακόμη δεν γνωρίζει αν και, κυρίως, πώς θα αγωνιστεί στη Μόσχα...

Η τουρκική ομάδα θα φιλοξενηθεί από την ΤΣΣΚΑ, ωστόσο έχει ανακοινώσει ήδη οκτώ κρούσματα κορονοϊού, μεταξύ των οποίων και πέντε παικτών. Ο Σέρβος κόουτς της ευελπιστεί να παρατάξει στο παρκέ όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική ομάδα, όχι απλώς για να επιχειρήσει να «κλέψει» το πλεονέκτημα έδρας των Ρώσων, αλλά και για να πληροί της προϋποθέσεις του νέου πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε στις αρχές Μαρτίου από τις ομάδες – μετόχους της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τους όρους του, ομάδες που δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν λόγω μη συμπλήρωσης οκτώ διαθέσιμων αθλητών, θα χάνουν άνευ αγώνος... Πάντως, οι ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ρόστερ τους με αρκετούς νεαρούς από τα τμήματα υποδομής τους, ώστε να αποφύγουν αυτό το ενδεχόμενο. Σε περίπτωση αναβολής ενός αγώνα, το αίτημα δεύτερης αναβολής της ίδιας ομάδας σημαίνει αυτομάτως ήττα στα χαρτιά, χωρίς όμως να χάνει ολόκληρη τη σειρά.

Οι οκτώ ομάδες των πλέι οφς έχουν δηλώσει εναλλακτική έδρα, σε περίπτωση που η «βάση» τους υπόκειται σε κυβερνητικούς ή άλλους επίσημους υγειονομικούς περιορισμούς και εκεί θα μεταφέρεται μία σειρά. Αν η σειρά είναι ισόπαλη και δεν υπάρχει δυνατότητα δεύτερης αναβολής, την πρόκριση θα κερδίσει η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ νικών – ηττών. Σε ό,τι αφορά στο φάιναλ – φορ, η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ εκτός της τετράδας θα αντικαταστήσει ημιφιναλίστ που δεν θα μπορεί να αγωνιστεί, λόγω κρουσμάτων. Δυνατότητα αντικατάστασης υπάρχει μόνο για δύο ομάδες και αν αυτές είναι στον ίδιο ημιτελικό, τον τίτλο θα κατακτήσει ο νικητής του άλλου ζευγαριού.

Ο σχηματισμός των αγώνων των προημιτελικών απαιτεί τρεις νίκες για την πρόκριση και προβλέπει τους δύο πρώτους αγώνες στο «σπίτι» της ομάδας με το αβαντάζ έδρας. Οι δύο επόμενοι θα διεξαχθούν στην έδρα της δεύτερης (αν χρειαστεί το τέταρτο ματς) και αν η σειρά φτάσει στο 2-2, το πέμπτο ματς που θα κρίνει την πρόκριση θα φιλοξενηθεί από την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ.

Η Φενερμπαχτσέ θα ταξιδέψει με προβλήματα στη Μόσχα, αλλά και με την αυτοπεποίθηση που της δίνει η νίκη της με 89-83 στη ρωσική πρωτεύουσα, τον περασμένο Ιανουάριο. Η ΤΣΣΚΑ παίζει χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, τον οποίο έδιωξε ο κόουτς Δημήτρης Ιτούδης, αλλά θα μπει στο παρκέ μετρώντας έξι διαδοχικές νίκες στο φινάλε της regular season που της εξασφάλισαν τη 2η θέση. Επίσης Τετάρτη και Παρασκευή, η πρωτοπόρος της κανονικής περιόδου, Μπαρτσελόνα, θα φιλοξενήσει την (8η) Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Κόουτς στη ρωσική ομάδα είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, που πέρασε οκτώ χρόνια στη «Μπάρτσα» και κατέκτησε την Ευρωλίγκα του 2010.

