Τα Playoffs της «κανονικότητας» στο ΝΒΑ, οι ανησυχίες και οι εξηγήσεις για τις γεμάτες εξέδρες

Στο θεαματικό ΝΒΑ, ειδικά πλέον στις «μάχες» των Playoffs, είναι μικρή η πιθανότατα ένα στιγμιότυπο εκτός γηπέδου να είναι πιο εντυπωσιακό από εκείνα μέσα στο παρκέ. Μονάχα που τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/5), αυτό έγινε πραγματικότητα στο «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν» της Νέας Υόρκης και δεν αφορούσε κάποια διασημότητα στην πρώτη σειρά των εξεδρών. Οι Νικς ηττήθηκαν μεν από τους Χοκς στην πρεμιέρα της σειράς τους, ωστόσο το γεγονός της βραδιάς ήταν η παρουσία 15.000 θεατών που ανέδυε μία «οσμή» κανονικότητας, στις μέρες του κορονοϊού.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Αντριου Κουόμο, είχε ανακοινώσει από την περασμένη εβδομάδα πως οι δύο ομάδες της πόλης, οι Νικς και οι Μπρούκλιν Νετς, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν κόσμο ακόμη και στο 50% των εξεδρών. Το σενάριο έγινε ακόμη πιο αισιόδοξο αφού η Νέα Υόρκη πούλησε (ιδιαιτέρως ακριβά) 15.000 εισιτήρια για καθένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Ατλάντα! Και στην επιστροφή στα Playoffs έπειτα από το 2013, είχε μία εξέδρα για τους εμβολιασμένους και άλλη μία για εκείνους (το 10%) που δεν έχουν εμβολιαστεί...

Vaccinated section vs Unvaccinated section. A lot more fun being vaccinated pic.twitter.com/5LUDsCtKIM