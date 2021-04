Τα πιο «ήσυχα» Όσκαρ που δόθηκαν σε 93 τελετές

H Chloe Zhao, η μεγάλη νικήτρια

Ηταν μία από τις πιο παράξενες τελετές απονομής Οσκαρ. Δεν έγινε στο θέατρο Dolby Stereo αλλά σε σιδηροδρομικό σταθμό- έναν από τους ωραιότερους των ΗΠΑ, που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και ως σκηνικό σε ταινίες του Χόλιγουντ. Τα βραβεία δεν κρίθηκαν (και) από την «ψήφο» του κοινού, από το πόσα εισιτήρια έκοψαν δηλαδή, αλλά από την καθαρή καλλιτεχνική τους αξία. Κι αυτό, επειδή οι περισσότερες ταινίες δεν βγήκαν σε κινηματογράφους, λόγω της πανδημίας, αλλά προβλήθηκαν από πλατφόρμες. Οι πρωταγωνιστές και οι σταρ πέρασαν από το κόκκινο χαλί, αλλά δεν ήταν τόσοι όσοι τις προηγούμενες χρονιές. Κάποιοι μάλιστα, όπως ο Αντονι Χόπκινς, δέχτηκαν το βραβείο δι’ αντιπροσώπου.

Το 2020 δεν ήταν έτος με πολλές ταινίες και ιδίως στον τομέα των λεγόμενων blockbusters. Βγήκαν καλά φιλμ, φυσικά, αλλά η πανδημία πήγε πίσω σχέδια πολλών παραγωγών. Ετσι, φέτος τα βραβεία δόθηκαν σε πιο «χαμηλόφωνο» σινεμά, πράγμα που δεν είναι κακό απαραιτήτως. Οι ψήφοι της Ακαδημίας διασπάρθηκαν. Το Nοmadlland, η «πρώτη» ταινία, πήρε σωρευτικά μόλις τρία βραβεία, ανάμεσα σε αυτά και τα βραβείο καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, που θεωρούνται κορυφαία για τα Οκαρ. Η σκηνοθέτις του, πάντως, κατάφερε κάτι εξαιρετικό: να είναι η δεύτερη (μόλις) γυναίκα που βραβεύεται από την Ακαδημία.

Το Nomadland είναι βασισμένο στο ομότιτλο δημοσιογραφικό οδοιπορικό της Τζέσικα Μπρούντνερ, το οποίο θα εκδοθεί στα ελληνικά τους επόμενους μήνες. Η πρωταγωνίστρια Φράνσις ΜακΝτόρμαντ απέσπασε το χρυσό αγαλματάκι α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της.

Είναι το τρίτο Όσκαρ για την ηθοποιό, που ισοφαρίζει έτσι τους Μέριλ Στριπ, Τζακ Νίκολσον,Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Ντάνιελ Ντέι Λιούις και Γουόλτερ Μπρέναν και κυνηγά το ρεκόρ της Κάθριν Χέμπορν που έχει τέσσερα!

Διπλασίασε τα Οσκαρ του ο Αντονι Χόπκινς, με α’ ανδρικού ρόλου για το The Father. Πρόκειται για μια πραγματικά συγκλονιστική ερμηνεία. Το πρώτο το είχε πάρει για τη Σιωπή των Αμνών. Ο Χόπκινς δεν παρευρέθηκε στην τελετή, ούτε συνδέθηκε μέσω zoom. Ο Χοακίν Φοίνιξ γεμάτος τρακ ανακοίνωσε ότι η Ακαδημία δέχεται το Όσκαρ εκ μέρους του. Ο Χόπκινς έγινε ο γηραιότερος εν ενεργεία ηθοποιός που παίρνει Οσκαρ.

Οι παραγωγοί της απονομής δήλωναν εδώ και μέρες ότι ετοιμάζουν κάτι πρωτοποριακό για τη βραδιά, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν είναι τυχαίο που η τηλεθέαση δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τίποτα δεν έδειχνε φροντίδα και δουλειά (πρόβες κυρίως).

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον αγώνα εναντίον της βίας κατά των μαύρων και η Βαϊόλα Ντέιβις, κυρίως, απαστράπτουσα μέσα στην άσπρη τουαλέτα της, εκπροσώπησαν επαξίως όσους διαμαρτύρονται για το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Κομψές ήταν οι εμφανίσεις σταρ όπως της Χάλι Μπέρι, της Ριζ Γουίδερσπουν, της Γκλεν Κλόουζ, της Λόρα Ντερν, της Αντζελα Μπάσετ, της Ολίβια Κόλντμαν κ.α.

Τα φετινά Όσκαρ δόθηκαν ως εξής:

Διασκευασμένο Σενάριο: Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Πρωτότυπο Σενάριο: Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

B' Γυναικείος Ρόλος: Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Μουσική: Τζον Μπατίστ, Τρεντ Ρέζνορ και Ατικους Ρος για το «Soul»

Κοστούμια: Αν Ροθ για το «Ma Rainey's Black Bottom»

Φωτογραφία: Mank

Μοντάζ: Sound of Metal

Καλύτερο Τραγούδι: Fight for You από το «Judas and the Black Messiah»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Mank

Διεθνής Ταινία: Ασπρο Πάτο του Τόμας Βίντερμπεργκ (Δανία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Soul των Πιτ Ντόκτερ και Κεμπ Πάουερς

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους: My Octopus Teacher της Πίπα Ερλιχ

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους: Colette

Οπτικά Εφέ: Tenet

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation: If Anything Happens I Love You

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action: Two Distant Strangers

Ηχος: Sound of Metal

Κομμώσεις και Μακιγιάζ: Ma Rainey’s Black Bottom

