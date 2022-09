Τα νέα iPhone 14 παρουσίασε η Apple

Τα νέα iPhone 14 καθώς και τα νέα Apple Watch 8, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra και AirPods Pro 2 παρουσίασε σήμερα η Apple. Τα iPhone14 θα κυκλοφορήσουν σε δύο εκδόσεις οθόνης με την βασική στις 6,1 ίντσες και την Plus στις 6,7 ίντσες. To iPhone 14 Plus αντικαθιστά επί της ουσίας το iPhone 13 mini.

Όσον αφορά στο iPhone 14, θα πωλείται προς 799 ως τιμή εκκίνησης και το 14 Plus από 899 δολ. Οι προ-παραγγελίες ξεκινούν από τις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάθεσή του στις 16 Σεπτεμβρίου και του 14 Plus στις 7 Οκτωβρίου. Το iPhone 14 Pro θα διατίθεται στις ΗΠΑ από τις 16 Σεπτεμβρίου προς 999 δολάρια και το iPhone 14 Pro Max, η ναυαρχίδα της σειράς, προς 1.099 δολάρια. Σύντομα, θα ανακοινωθούν οι τιμές και οι ημερομηνίες διάθεσης στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στην φωτογραφική μηχανή, το iPhone 14 είναι εφοδιασμένο με μια κύρια κάμερα 12 megapixel, με μεγαλύτερο και ταχύτερο αισθητήρα και κατά 49% βελτιωμένη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο δεύτερος φακός στο πίσω μέρος της συσκευής (και σε διαγώνια διάταξη) είναι ένας υπερ-ευρυγώνιος. Η εμπρόσθια (selfie) κάμερα έχει και αυτή αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και κατά 38% καλύτερη απόδοση στο χαμηλό φωτισμό. Η βασική κάμερα του iPhone 14 Pro είναι 48 megapixel, για λήψη φωτογραφιών της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, σε σύγκριση ακόμη και με επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές. Προσφέρει επίσης διευρυμένη δυνατότητα επεξεργασίας στους φωτογράφους, ιδιαίτερα στο format RAW. Η Apple κάνει λόγο για την καλύτερη κάμερα που έχει τοποθετήσει ποτέ σε φορητή συσκευή της.