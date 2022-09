Διάδοχος Τζόνσον: Τα κλειδιά της Ντάουνινγκ Στριτ και τα προβλήματα της Θάτσερ

Τη Δευτέρα το όποιο σασπένς για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον θα λάβει τέλος αφού θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου ή της νέας πρωθυπουργού. Αυτό που δε θα λάβει τέλος, τουλάχιστον όχι άμεσα, είναι τα σοβαρά προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπη η χώρα, δηλαδή το τρίπτυχο ύφεση, κοινωνικό αναβρασμό και πληθωρισμό.

Η Λιζ Τρας, νυν υπουργός Εξωτερικών, η οποία λανσάρεται σε επίπεδο image ως Μάργκαρετ Θάτσερ, πρέπει εκτός από το look να επιστρατεύσει και το σιδηρούν σθένος της πρώην πρωθυπουργού για να βρει λύσεις σε καταστάσεις που σοκάρουν τους πολίτες καθώς τους γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του '80 με την κακή έννοια.

Liz Truss channelling her inner Margaret Thatcher with some striking tank photos in Estonia today pic.twitter.com/l0RYP0dTN3