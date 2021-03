Τα δοκιμαστικά δημιούργησαν την αίσθηση πως η Mercedes είναι ευάλωτη

Οι τρεις μέρες δοκιμαστικών στην πίστα Sakhir του Μπαχρέιν ολοκληρώθηκαν και οι ομάδες της Formula 1 αν μη τι άλλο έμειναν ευχαριστημένες με όσα κατάφεραν. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έβγαλαν... δουλειά πολλών ημερών. Σε συνθήκες περιορισμένου χρόνου και με πολλές μεταβλητές να μπαίνουν στην εξίσωση είναι δύσκολο να βγουν συμπεράσματα, αλλά σαφώς κάποια πρώτα βγήκαν. Κυρίως η αίσθηση πως η Mercedes ίσως να είναι ευάλωτη.

Οι πιλότοι της Σερ Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας δεν έμειναν στην πίστα για τόσο μεγάλο διάστημα όπως άλλοι. Αυτό γιατί είχαν προβλήματα. Το μονοθέσιο W12 έμοιαζε πιο... απρόβλεπτο και λιγότερο σταθερό. Ο Χάμιλτον ιδίως στην πρώτη μέρα δυσκολευόταν να το κρατήσει εντός της πίστας. Ο Μπότας είχε πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων. Σήμανε συναγερμό όταν έπαθε ζημιά και εκείνο του Σεμπάστιαν Φέτελ στην Aston Martin μια και το παρέχει η Mercedes. «Είναι διαφορετικό κτήνος αυτή την σεζόν η Red Bull», τόνισε κιόλας ο Χάμιλτον. Οι «κόκκινοι ταύροι» έκαναν τους καλύτερους χρόνους στην πρώτη και στην τρίτη μέρα με τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ και ο Σέρχιο Πέρες ήταν πολύ γρήγορος και έδειξε να προσαρμόζεται ταχύτατα στη νέα του ομάδα.

What a way to start the day 😍 @SChecoPerez in the RB16B 🔥 #F1Testing pic.twitter.com/fLlSwqIzbk