T. Eρντογάν: «Εμπόδιο» στις ευρωτουρκικές σχέσεις τα καπρίτσια ορισμένων χωρών

Πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Τούρκος πρόεδρος αρχικά ανέφερε πως «η Τουρκία το μέλλον της το βλέπει στην Ευρώπη» και πως «η Ε.Ε είναι σε προτεραιότητα της ατζέντας της Τουρκίας».

Εν συνεχεία, αφού δήλωσε πως θέλει μια νέα σελίδα στις σχέσεις με την Ε.Ε «φωτογράφισε» την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τη Γαλλία, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Κομισιόν τόνισε πως «από τα καπρίτσια κάποιων μελών της Ε.Ε, αλλά και λόγω των τεχνιτών προβλημάτων τα οποία δημιούργησαν, το 2020 δεν το εκμεταλλευτήκαμε θετικά για τις σχέσεις μας με την Ε.Ε».

Επιπροσθέτως, ζήτησε την επικαιροποίηση της συμφωνίας του προσφυγικού, όπως και της συμφωνίας της Τελωνειακής Ένωσης και της απελευθέρωσης της βίζας στους τούρκους πολίτες, αλλά και να τερματιστούν οι αποκλεισμοί, οι δηλώσεις και οι πράξεις εναντίον της Τουρκίας η οποία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα.

Τέλος, τόνισε ότι θεωρεί πως θα είναι θετικό βήμα να ξεκινήσουν οι τακτικές σύνοδοι κορυφής Τουρκίας-E.E., καθώς και οι συναντήσεις και οι επαφές μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας.

Υπενθυμίζεται πως συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες αναμένεται να έχει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όπως ανέφερε ο ίδιος μετά την τηλεδιάσκεψη της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην οποία συμμετείχε.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται «για διάλογο με την Τουρκία». Ειδικότερα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημείωσε: «Συμμετείχα με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σε μια χρήσιμη συνομιλία με τον Ταγίπ Ερντογάν σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για διάλογο με την Τουρκία. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες για να συνεχίσω την αποστολή που ελήφθη από τους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο».

Να σημειωθεί πως νωρίτερα σε μήνυμά της στο twitter, η φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλή ανταλλαγή απόψεων», ενώ ανέφερε ότι συζητήθηκε η πανδημία, η οικονομική ανάκαμψη και η προετοιμασίας της κοινής αναφοράς Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης-Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Good exchange with Turkish President @RTErdogan.



We exchanged on the #COVID19 situation, the economic recovery and the implementation of tasking of the European Council of December 2020. pic.twitter.com/uiWY5g58Nx