Τ. Ερντογάν: Είμαστε έτοιμοι για διάλογο και συνεργασία με κάθε χώρα εφόσον σέβεται την Τουρκία

Την ετοιμότητα της Άγκυρας να προχωρήσει σε διάλογο, συμφωνίες και συνεργασίες με κάθε χώρο «υπό τον όρο του σεβασμού της κυριαρχίας, των δικαιωμάτων, των νόμων και των δυνατοτήτων της Τουρκίας», επανέλαβε ο Ερντογάν όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, τονίζοντας ότι η χώρα του «δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί ούτε με τις ΗΠΑ, ούτε με την Ευρώπη, τη Ρωσία, την Κίνα ή άλλες περιφερειακές χώρες»:

#BREAKING Turkey ready to talk, agree, work together with every country on condition of respect to its sovereignty, rights, laws, potential: Erdogan

#BREAKING Turkey does not have any problem that cannot be solved with either US, Europe, Russia, China or other regional countries: Erdogan