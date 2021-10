Συζήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφο John Defterios στο forum Future Investment Initiative στο Ριάντ

Συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αμερικανό John Defterios είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του forum Future Investment Initiative στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister, attends the special session held with HE @kmitsotakis, the Prime Minister of Greece, during the first day at #FII5. pic.twitter.com/jqVxn2oMfx