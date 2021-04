Συζήτηση για την καταπόλεμηση της κλιματικής αλλαγής από τις Πρεσβείες της Ομάδας του Βίσεγκραντ και του Ισραήλ

Στις 22 Απριλίου 2021, από ώρα 16:00 έως 18:30, η Πρεσβεία της Πολωνίας, της χώρας που κατέχει την προεδρία της Ομάδας του Βίσεγκραντ, και η Πρεσβεία του Ισραήλ συνδιοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα της Γης.

Ομάδα ειδικών από την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Πώς να σώσουμε τον Πλανήτη;» ("How to Save the Planet?"). Κύριος ομιλητής θα είναι ο Δρ. Ιωάννης Τζωρτζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρέσβης της Πολωνίας, κ. Artur Lompart. Θα γίνουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις με εμπειρογνώμονες από το Ισραήλ και τις χώρες του Βίσεγκραντ με θέμα «Προηγμένες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Προστασίας του Περιβάλλοντος» (Advanced Technologies in the Service of Environmental Protection) και «Κλιματική Αλλαγή - Δημιουργώντας ευκαιρίες μέσα από πολιτικές και υποστήριξη» (Climate Change – Creating Opportunities through Policy and Support.)

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι άνευ προηγουμένου κλίμακας και παραμένει μια πρόκληση για όλες τις χώρες του κόσμου και κατά συνέπεια ο ενεργός αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινή υποχρέωση και πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ακαδημαϊκού κόσμου.



Στη διαδικτυακή συζήτηση, ακαδημαϊκοί από κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ομάδα του Βίσεγκραντ) ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους συναδέλφους τους και εταίρους εκτός ΕΕ, όπως το Ισραήλ, για να μιλήσουν για τον τρόπο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν εδώ.