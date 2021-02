Συζητήσεις Άδ. Γεωργιάδη με διευθυντή DFC για αμερικανικές επενδύσεις σε Ελλάδα

Η περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων, αποτέλεσε θέμα της τηλεδιάσκεψης που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με τον γενικό διευθυντή της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC) Ντέιβιντ Μάρτσικ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα και η περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

Σε ανακοίνωση της η DFC αναφέρει οι κ.κ. Μάρτσικ και Γεωργιάδης συζήτησαν για τις νέες ευκαιρίες σχετικά με την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα υπό την προεδρία Μπάιντεν.

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εκφράζει την ισχυρή της δέσμευση να προωθήσει στρατηγικές επενδύσεις και να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη στο Αιγαίο, ενισχύοντας ιδιαίτερα την ενεργειακή ανεξαρτησία και βιωσιμότητα στην Ελλάδα, ενώ η περιοχή αντιμετωπίζει αυξανόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό.

DFC COO David Marchick spoke w/ Min @AdonisGeorgiadi about opportunities to expand DFC’s work in Greece under @POTUS Biden. This engagement reflects the strength of our relations & importance of further deepening our commercial partnership.