Συρεγγέλα: Υιοθετούμε πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

«Υιοθετούμε αποτελεσματικές κοινωνικές πολιτικές που διευκολύνουν τη δημιουργία οικογένειας σε συνδυασμό με πολιτικές υπέρ της ισότητας των φύλων», τόνισε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο υβριδικό συνέδριο υπουργών για το Δημογραφικό, με τίτλο «Shaping Europe’s Demographic Future, Pathways for Societies to Thrive in a World of Rapid Demographic Change» της UNFPA (United Nations Population Fund), που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας και online.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και την επίσπευση της προόδου στον τομέα της ισότητας των φύλων που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Προωθούμε οριζόντια μέτρα σε όλους τους τομείς πολιτικής για τη στήριξη της οικογένειας, την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε θέσεις ευθύνης» υπογράμμισε η κ. Συρεγγέλα, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας για γυναίκες, η απονομή σήματος ισότητας στις επιχειρήσεις και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», είναι μερικές από τις δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη της γυναικείας εργασίας.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της στήριξης της οικογένειας και της εξισορρόπησης μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, το υπουργείο θα δημιουργήσει μονάδες παιδικής φροντίδας για τα βρέφη των εργαζομένων, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, εντός των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ με τον νέο εργασιακό νόμο 4808/2020 θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά άδεια πατρότητας. Επίσης, με τον συγκεκριμένο νόμο συμπληρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο των αδειών και των λοιπών διευκολύνσεων για γονείς και φροντιστές, καθώς και της προστασίας από την απόλυση των γονέων που κάνουν χρήση των προβλέψεων αυτών για την ανατροφή των παιδιών τους.

Παράλληλα, η υφυπουργός αναφέρθηκε στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, που θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, στο οποίο ενσωματώνονται για πρώτη φορά στοχευμένες προτάσεις με συγκεκριμένα έργα και δράσεις από όλα τα υπουργεία. «Το Εθνικό Σχέδιο έχει ως στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και της επαγγελματικής ζωής. Η ισότητα των φύλων αποτελεί για εμάς κάτι παραπάνω από προτεραιότητα. Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας μας», κατέληξε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.