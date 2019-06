Συντριβή αεροσκάφους στη Χαβάη - 9 νεκροί

Ένα δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε αεροδρόμιο στη Χαβάη με αποτέλεσμα και οι εννιά επιβαίνοντες να πεθάνουν ακαριαία, σύμφωνα με το BBC.

Το δικινητήριο αεροσκάφος King Air κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο Ντίλιγχαμ κοντά στην πόλη Μοκουλέια της κομητείας της Χονολουλού. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Χαβάης ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για την πτώση αεροσκάφους περίπου στις 18:30 της Παρασκευής (τοπική ώρα)

«Με τεράστια λύπη το HDOT αναφέρει ότι επέβαιναν 9 άνθρωποι στο δικινητήριο αεροσκάφος King Air που κατέπεσε κοντά στο Dillingham Airfield δίχως να φαίνεται (ότι υπάρχουν) επιζώντες», ανάφερε σε μήνυμα στο Twitter η αρμόδια Αρχή.

