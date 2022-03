Συνομιλία Ζελένσκι - φον ντερ Λάιεν: Το Κίεβο περιμένει πρόοδο για την αίτηση ένταξης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συνομίλησε σήμερα Παρασκευή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ότι η Ουκρανία περιμένει πρόοδο επί της αίτησης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στους προσεχείς μήνες.

«Είχα ουσιαστική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ θα προετοιμαστεί εντός λίγων μηνών. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται επί το έργον. Ας προχωρήσουμε μαζί προς τον στρατηγικό μας στόχο», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Twitter.

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen . EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months. UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.

Παράλληλα, ο Άντριι Σίμπιχα, υποδιευθυντής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον στόχο της για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να φτάσει σε συμβιβασμό με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο Σίμπιχα είπε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ρωσία συνεχίζονται, αλλά είναι δύσκολες.

«Διαβεβαίωσα τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την αμείωτη υποστήριξη της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας έχει τώρα ξεκινήσει. Καιροί σαν αυτοί χρειάζονται όραμα, σταθερότητα και αντοχή ώστε να γίνεται το ένα δύσκολο βήμα μετά το άλλο», σημείωσε. Παράλληλα ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εκταμίευση δεύτερης δόσης περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ μακροοικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Ο γενναίος λαός της Ουκρανίας χρειάζεται αυτά τα χρήματα τώρα. Θα στηρίξει τα οικονομικά της χώρας, καθώς αυτός ο παράλογος πόλεμος μαίνεται ακόμη», κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

