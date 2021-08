Συνομιλία Στόλτενμπεργκ - φον ντερ Λάιεν - Μισέλ για το Αφγανιστάν

APimages

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν και ο συντονισμός για τις επιχειρήσεις εκκένωσης ήταν στο επίκεντρο της συνομιλίας του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Όπως έγραψε στο Twitter ο Γ. Στόλτενμπεργκ, «το ΝΑΤΟ συνεχίζει να εργάζεται στενά με την ΕΕ και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα για τον συντονισμό και τη διευκόλυνση των απεγκλωβισμών».

Spoke with @EU_Commission President @vonderleyen and @eucopresident Charles Michel about the situation in #Afghanistan. #NATO continues to work closely with the #EU & the rest of the international community to coordinate and facilitate evacuations. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 19, 2021

Σε ανάλογη ανακοίνωση προχώρησε και η πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία έγραψε στο Twitter: «Συζητήσαμε σήμερα με τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ τη δύσκολη κατάσταση στο Αφγανιστάν. Συντονίζουμε τον απεγκλωβισμό του προσωπικού και των οικογενειών τους. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας που δημιούργησε η νέα κατάσταση και να δείξουν την αλληλεγγύη τους στις ευάλωτες ομάδες.»

Discussed the difficult situation in Afghanistan with @jensstoltenberg today.



We are coordinating closely on evacuating staff and family members.



🇪🇺 & @NATO must remain united in facing security challenges created by the new situation and show solidarity with vulnerable groups. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2021

Από την πλευρά του, ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνει, επίσης μέσω του Τwitter, ότι συνομίλησε με τον Γενς Στόλτενμπεργκ, ενόψει της τηλεδιάσκεψης της G7.

«Είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των Ευρωπαίων πολιτών, του τοπικού προσωπικού και των οικογενειών τους. Τα δικαιώματα των Αφγανών, ειδικότερα των γυναικών και των κοριτσιών, θα παραμείνουν βασικό μας μέλημα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία της ΕΕ για να τους υποστηρίξουμε», γράφει στην ανάρτησή του.

Ahead of a #G7 leaders virtual meeting, I talked #Afghanistan with @JensStoltenberg.

Important to complete evacuation of EU citizens, local staff & families.

Rights of Afghanis, notably women & girls, will remain our key concern: all EU instruments to support them should be used. — Charles Michel (@eucopresident) August 19, 2021

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ έχει συγκαλέσει έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας, αύριο 20 Αυγούστου στις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) για το Αφγανιστάν. Η συνέντευξη Τύπου του Γενς Στόλτενμπεργκ είναι προγραμματισμένη αύριο στις 5.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).