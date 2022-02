Ουκρανία «ώρα μηδέν»: Συνομιλία Μπάιντεν - Πούτιν μετά τα νέα σενάρια για ρωσική εισβολή

Κλιμακώνονται οι πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στην ουκρανική κρίση υπό τη σκιά των νέων σεναρίων για ρωσική εισβολή «ανά πάσα στιγμή» στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχει σήμερα ο Μπάιντεν με τον Πούτιν και ο Μπλίνκεν με τον Λαβρόφ, ενώ με τον Ρώσο πρόεδρο θα μιλήσει και ο Μακρόν σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Συνεχείς και οι επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με Ευρωπαίους για τον τρόπο αντίδρασης της Δύσης με δεκάδες κράτη, αλλά και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, να καλούν τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν την ουκρανική χερσόνησο. Ανακαλεί η Ρωσία το διπλωματικό προσωπικό της από την Ουκρανία σε χρονική στιγμή που 30 ρωσικά πολεμικά πλοία πραγματοποιούν γυμνάσια στην Κριμαία.

.@WhiteHouse National Security Advisor @JakeSullivan46: We encourage all American citizens who remain in Ukraine to depart immediately. We want to be crystal clear on this point — any American in Ukraine should leave as soon as possible in the next 24-48 hours. pic.twitter.com/t9mlARJSSu