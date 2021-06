Σύνοδος ΝΑΤΟ: «Συστημική πρόκληση» η Κίνα, «απειλή» η Ρωσία

Σκληρή γλώσσα για Κίνα και Ρωσία χρησιμοποιεί το προσχέδιο του κοινού ανακοινωθέντος της συνόδου του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται η New York Times.

Σύμφωνα με αυτό, το οποίο καλούνται να επικυρώσουν οι ηγέτες της Συμμαχίας, η Ρωσία χαρακτηρίζεται ως «απειλή» για το ΝΑΤΟ, ενώ η Κίνα ως «συστημική απειλή».

Στο 45 σελίδων κείμενο με τις 79 «πολύπλοκες» παραγράφους εκφράζεται ανησυχία για τη χρήση εμπορικής τεχνολογίας και για στρατιωτικούς σκοπούς από την Κίνα, ενώ υπάρχουν αναφορές για την επέκταση του πυρηνικού της οπλοστασίου και τις κοινές ασκήσεις που διεξάγει με τη Ρωσία.

«Οι δεδηλωμένες φιλοδοξίες της Κίνας και η δυναμική της συμπεριφορά παρουσιάζουν συστημικές προκλήσεις για τη βασιζόμενη σε κανόνες διεθνή τάξη και για τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια της συμμαχίας», φαίνεται να αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Σύμφωνα με τους NYT, στο προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος γίνεται αναφορά στο επεκτεινόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Κίνας και τα πιο εξελιγμένα συστήματα αλλά και την στρατιωτική της συνεργασία με τη Ρωσία.

Οσο για την Μόσχα, στο έγγραφο υπάρχουν εκτενείς αναφορές με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν πυρηνικά όπλα έως τη συγκέντρωση δυνάμεων στο ανατολικό άκρο της Ασίας. Επίσης οι ηγέτες ζητούν από τη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματα από χώρες όπως η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν «απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια»

Η Συμμαχία ωστόσο δεσμεύεται να διατηρήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Κίνα, «όπου αυτό είναι δυνατόν», τόσο σε θέματα κλιματικής αλλαγής όσο και των στρατιωτικών ζητημάτων και ιδίως για τα πυρηνικά.

Για πρώτη φορά το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή

Επίσης, σύμφωνα με αντίγραφο του τελικού ανακοινωθέντος της συνόδου που περιήλθε σε γνώση του Reuters, το ΝΑΤΟ συμφώνησε σε ένα σχέδιο δράσης για το κλίμα προκειμένου να βοηθήσει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, η οποία θεωρείται πολλαπλή απειλή που επηρεάζει την ασφάλεια της συμμαχίας.

Η συμμαχία έχει στόχο να αυξήσει την αφύπνισή της, την προσαρμογή, τον μετριασμό και να υπερβεί τις προσπάθειες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, θα δηλώσει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το αντίγραφο.

Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το ΝΑΤΟ θα ενσωματώσει επίσης τις παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής στο πλήρες φάσμα εργασιών του, που κυμαίνονται από τον αμυντικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ικανοτήτων έως την πολιτική ετοιμότητα και τις ασκήσεις, σύμφωνα με το ανακοινωθέν.

📺 LIVE: You can follow all the conversations taking place at the #NATO2030 at #BrusselsForum event on YouTube#NATOSummit | @gmfus